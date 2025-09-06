Prima pagină » Actualitate » Ministra de Externe, Oana Țoiu, cu BEREA în mână în lojă la amicalul România – Canada. Ce spune legea

Ministra de Externe, Oana Țoiu, cu BEREA în mână în lojă la amicalul România – Canada. Ce spune legea

06 sept. 2025, 11:19, Actualitate
Ministra de Externe, Oana Țoiu, cu BEREA în mână în lojă la amicalul România – Canada. Ce spune legea

Oana Țoiu, ministra de Externe, a fost surprinsă în lojă la amicalul România – Canada de pe Arena Națională. Ținea în mână un pahar de bere. Alături de ea era și titularul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru. Imaginea a devenit imediat virală în mediul online.

Gestul a stârnit discuții pe rețele sociale. Nu doar despre conduita unui demnitar în spațiul public, ci și despre respectarea legii. Potrivit legislației, consumul de alcool pe stadioane este interzis. Legea nr. 4/2008 spune clar că nu ai voie să vinzi, să distribui sau să bei băuturi alcoolice pe stadion. Rămâne însă întrebarea dacă era bere cu alcool sau fără? 

Contextul face totul și mai interesant. Parlamentul dezbate acum modificarea legii, astfel încât berea slab alcoolizată să fie permisă pe arenele de fotbal. Iar fotografia cu ministra Țoiu pare că a venit din viitor. Paradoxul e că USR, partidul din care face parte, s-a opus acestui proiect.

Dacă era vorba de o bere alcoolizată, situația ar putea intra chiar sub incidența contravențiilor. În trecut, fanii și cluburile au fost amendați pentru astfel de incidente. De data asta, ar fi vorba însă de un membru al Guvernului, ceea ce complică și mai tare lucrurile.

Dincolo de litera legii, rămâne însă problema de imagine. Un ministru cu un pahar de bere pe stadion devine instant subiect de dezbatere. Chiar dacă ar fi fost o banală bere fără alcool, imaginea nu dă bine.

FOTO: Facebook/ Bogdan Tiberiu Iacob

