Ministra Mediului anunță noi reguli pentru produsele second-hand care intră în țară. Ce condiții trebuie să îndeplinească mărfurile

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, vineri, într-o postare pe pagina personală de Facebook, că un proiect de Ordonanță de Urgență care instituie reguli mai stricte pentru produsele second-hand a fost supus dezbaterii publice. În acest sens, urmează ca nicio haniă, mobilă sau echipament să nu mai intre pe piața românească fără să fie curățat, dezinfectat și certificat în prealabil de un operator autorizat. 

Diana Buzoianu a transmis că „România nu este groapă de gunoi” și a subliniat că deșeurile cu etichetă falsă de produse second-hand nu trebuie să mai ajungă pe teritoriul țării. Ministra susține că România a fost pentru prea mult timp o „destinație comodă” pentru produsele periculoase sau improprii consumului.

„România nu este groapă de gunoi! Deșeurile nu trebuie să intre în țară cu eticheta falsă de produse second-hand ca apoi să ajungă pe câmp sau arse ilegal. Timp de prea mulți ani, țara noastră a fost tratată ca o destinație comodă pentru produse periculoase sau improprii consumului, dar care au intrat în România cu promisiunea că puteau fi utilizate: haine neigienizate, anvelope scoase din uz, echipamente electrice defecte”.

Amenzi de 100.000 de lei

De asemenea, oficialul a precizat că, în urma unor controale pe teren împreună cu Radu Miruță, a constatat „dezastrul deşeurilor care intră ilegal în ţară, cu eticheta falsă că ar fi produse second-hand”.

„Am mers pe teren, acum câteva luni, cu Radu Miruță, pentru a vedea dezastrul deşeurilor care intră ilegal în țară, cu eticheta falsă că ar fi produse second-hand. Am promis atunci modificarea legislației și ne-am apucat de treabă”.

Astfel, Diana Buzoianu a publicat pe site-ul Ministerului Mediului proiectul de Ordonanță, co-inițiată împreună cu ministrul Economiei, care instituie reguli mai dure pentru importul de produse second-hand. Aceasta a explicat ce înseamnă concret acest act normativ:

  • Nicio haină, nicio mobilă, niciun echipament nu mai intră pe piața românească fără să fie curățat, dezinfectat și certificat în prealabil de un operator autorizat.
  • Nicio anvelopă uzată nu mai poate fi comercializată dacă nu îndeplinește standarde tehnice clare de siguranță rutieră.
  • Orice produs periculos descoperit la frontieră sau pe piață este returnat imediat în țara de origine, pe cheltuiala exclusivă a operatorului economic vinovat.
  • Introducerea de produse uzate în România cu scop de eliminare sau depozitare finală este interzisă prin lege și constituie infracțiune.
  • Printr-un sistem digital de trasabilitate (SIATD ROSH), fiecare transport de bunuri second-hand este înregistrat, monitorizat și verificat înainte de a trece granița.

În finalul postării, ministra Mediului a subliniat că încălcarea acestor reguli va fi sancționată cu amenzi de până la 100.000 lei și dosar penal.

„Produsele second-hand reale vor putea intra, în continuare, în România. Dar deșeurile mascate ca produse second hand trebuie oprite la graniță, altfel ajung să ne otrăvească pe noi toți”, mai spune Diana Buzoianu


