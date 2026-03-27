Radu Miruţă şi omologul slovac, Robert Kaliňák, au avut vineri o întrevedere în contextul vizitei oficiale în România a prim-ministrului slovac, Robert Fico, la invitația premierului român, Ilie Bolojan.

Discuțiile celor doi oficiali au vizat cooperarea bilaterală în domeniul apărării, precum și coordonarea pozițiilor în cadrul UE și NATO.

Miruţă a reiterat continuarea participării României cu forțe la Grupul de Luptă NATO din Slovacia.

Consolidarea bazei tehnologice și industriale de apărare a fost un alt subiect pe ordinea de zi a vizitei.

Au fost iniţiate discuții despre colaborarea în domeniul industriei de armament și identificarea unor soluții pentru creșterea capacității de producție militară.

A fost propusă organizarea unor întâlniri la nivel de experți.

„Specialiștii noștri vor merge în Slovacia pentru a identifica echipamentele, tehnica și facilitățile de producție, iar specialiștii slovaci se vor deplasa în România, unde se vor informa despre potențialele locații de producție și cooperare tehnologică”, a spus ministrul Miruță.

Miruţă a propus un regulament cu maparea facilităților industriale din fiecare stat membru

Ministrul slovac Kaliňák a exprimat susținerea Slovaciei pentru continuarea programului SAFE. România a propus includerea în mecanismele viitoare de finanțare pentru industria de apărare.

Se are în vedere un regulament care să cuprindă maparea exactă a facilităților industriale existente în fiecare stat membru.

Se face referire la cele de natură industrială, logistică, de testare sau depozitare – corelate cu nevoile reale ale Europei, și introducerea directă a acestora în program.

Propunerea a fost prezentată de ministrul Miruță la întrevederea cu oficialul UE, Kaja Kallas, care a avut loc la începutul lunii martie.

La finalul întrevederii, cei doi premieri au reafirmat importanța posturii aliate de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

