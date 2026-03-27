Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost primit, vineri, la Palatul Cotroceni, de către președintele Nicușor Dan. Cei doi lideri au avut convorbiri tete-a-tete și convorbiri oficiale.

Șeful statului a abordat, în discuția cu Robert Fico, colaborarea militară și tranziția la energia verde.

„L-am primit astăzi la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico.

Am discutat despre agenda europeană și am analizat împreună impactul crizelor internaționale actuale, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu. Am convenit că prioritatea noastră este să ne protejăm economiile și cetățenii de efectele negative ale acestor conflicte.

Securitatea europeană și cooperarea noastră bilaterală în domeniul apărării au fost, de asemenea, teme importante pe care le-am abordat. Din ianuarie 2025, militari români fac parte din Grupul de luptă multinațional NATO din Slovacia, un exemplu concret al angajamentului nostru pentru securitatea europeană”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Șeful statului menionează şi că a mulţumit poporului slovac pentru respectul cu care păstrează memoria soldaţilor români care au luptat pentru eliberarea Slovaciei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Ulterior, premierul Slovaciei a fost primit, la Palatul Victoria, de către omologul său român, Ilie Bolojan.

