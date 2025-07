🚨 Miniștrii lui Ilie Bolojan au explicat modul în care se vor aplica noile TAXE: „Deficitul bugetar este nesustenabil fără măsurile de corecție”

16:01

Acest deficit de 9,3% cu care am încheiat anul trecut este o problemă semnificativă și timpul este foarte scurt. Suntem presați de timp pentru că am avut o perioadă cu foarte multe alegeri, am avut o perioadă în care România și-a asumat prin mai multe documente (…) aceste corecții fiscal-bugetare. Atât UE, cât și agențiile de rating cu care am vorbit zilele trecute au spus că primele variante prezentate de România nu sunt suficiente, motiv pentru care am elaborat acest pachet.