Miniștrii PSD sosesc la guvern ca să-și depună demisiile

Miniştrii PSD sosesc la Guvern pentru a-și da demisia. Ei nu au participat la şedinţa Executivului, programată de la ora 11:00, la Palatul Victoria. Socialmocraţii au luat decizia privind retragerea din Guvern miercuri, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului. Urmează să îşi prezinte demisia şi secretarul general -deal Guvernului, Radu Oprea.
PSD are șase portofolii ministeriale. Pleacă din Guvern: ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, ministrul Justiției Radu Marinescu și ministrul Muncii Florin Manole.
Primul a ajuns la guvern Petre Florin-Manole, ministrul Muncii și Solidarității Sociale.
Ulterior, a ajuns și viceprim-ministrul, Marian Neacșu.
A ajuns și Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.
De asemenea, a ajuns și Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii.
A ajuns și Radu Marinescu, ministrul Justiției.
La Guvern a ajuns și Bogdan Ivan, ministrul Energiei.