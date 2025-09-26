Miniștrii și premierul Ilie Bolojan nu se înțeleg pe bani. Rectificarea bugetară, AMÂNATĂ din nou

Punerea în transparență publică a proiectului privind rectificarea bugetară, care trebuia să aibă loc vineri, a fost amânată pentru luni, deși ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunțase că documentul va fi publicat după deciziile luate în Coaliție. El a revenit însă astăzi, spunând că în urma discuției cu premierul Ilie Bolojan, planurile s-au schimbat în ultimul moment.

„Am discutat împreună cu premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitărilor şi nevoilor multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe. Toate necesită analiză şi decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare şi pe deficit. Luni vom publica proiectul în consultare publică, urmând ca dialogul să continue zilele următoare, iar până la finalul săptămânii viitoare proiectul de rectificare să fie adoptat”, a declarat Nazare.

El a mai precizat că s-au discutat și „direcțiile majore pentru ANAF și Vamă”, instituții care au mandat să crească gradul de colectare și să accelereze digitalizarea, proces văzut ca prioritate comună.

Transporturile și Dezvoltarea, pe plus

Surse guvernamentale arată că la rectificarea bugetară vor fi alocate în plus 22,8 miliarde de lei, cu un deficit țintit la 8,4%. Sunt acoperite salariile, pensiile, alocațiile și cheltuielile sociale până la finalul anului, dar și facturile restante la investiții.

Principalele alocări: