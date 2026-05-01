Prima pagină » Știri » Unde plouă de 1 Mai și unde e cel mai cald. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul

Unde plouă de 1 Mai și unde e cel mai cald. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul

Cristian Lisandru
Unde plouă de 1 Mai și unde e cel mai cald. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul

A apărut soarele în ziua de 1 Mai, după ce ieri am avut parte de ploi, vânt și cer înnorat în cea mai mare parte a țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea rămâne schimbătoare, cu temperaturi ceva mai reci decât normalul perioadei.

Cum va fi vremea pe parcursul zilei de astăzi a precizat, la solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Astăzi vremea va fi mult mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

  • Vom avea temperaturi maxime ce se vor încadra între 8° în estul Transilvaniei și 18° în regiunile vestice.
  • Sunt așteptate ploi izolate în est și în sud.
  • La munte, la peste 1.400 m atitudine, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
  • La București, astăzi, va fi un cer variabil și cu o maximă de 12-14°.

Pe litoral, de asemenea, vom avea un cer variabil și o maximă de 10-12°. Temperatura apei mării va fi de 11-13°”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

1 Mai. Harta temperaturilor înregistrate în România la ora 10:00, potrivit ANM

Cea mai scăzută temperatură din România, la ora 10:00, s-a înregistrat la Iezer.

  • La aceeași oră, la Brăila s-au înregistrat 11 grade Celsius, aceasta fiind cea mai ridicată temperatură din România.

Sursa – ANM

  • Pe litoral au fost 9 grade la Sulina și Constanța, iar cerul a fost parțial noros.
  • Tot 9 grade au fost și la Timișoara și Arad, potrivit ANM.

La București, termometrele arătau 8 grade Celsius la ora 10:00, iar cerul era senin.

La aceeași oră nu se înregistrau precipitații în nicio zonî a României.

Citește și

ANALIZA de 10 De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel
10:00
De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel
CONTROVERSĂ Rusia lui Putin a intrat în „Epoca FSB”, fostul KGB trăiește a doua tinerețe. „Elitele și oamenii de rând se tem de asta mai mult decât de represiunea în sine”
09:00
Rusia lui Putin a intrat în „Epoca FSB”, fostul KGB trăiește a doua tinerețe. „Elitele și oamenii de rând se tem de asta mai mult decât de represiunea în sine”
FLASH NEWS Alertă aeriană la graniţă. MApN: „Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia”
06:55
Alertă aeriană la graniţă. MApN: „Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia”
Secretomania din jurul SAFE, împrumutul de 17 miliarde de euro care ne îndatorează copiii și nepoții. Nu știm ce dobânzi plătim și cum se dau contractele
05:30
Secretomania din jurul SAFE, împrumutul de 17 miliarde de euro care ne îndatorează copiii și nepoții. Nu știm ce dobânzi plătim și cum se dau contractele
INEDIT ANAF a vândut casa lui Marian Vanghelie, la licitație. Cât a încasat statul pe vila fostului edil de la sectorul 5
20:00
ANAF a vândut casa lui Marian Vanghelie, la licitație. Cât a încasat statul pe vila fostului edil de la sectorul 5
Gândul de Vreme 1 Mai cu temperaturi de iarnă. Cum arată prognoza detaliată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:37
1 Mai cu temperaturi de iarnă. Cum arată prognoza detaliată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Mediafax
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Click
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PSD-ul se va sinucide într-o înțelegere cu AUR”
10:30
Ion Cristoiu: „PSD-ul se va sinucide într-o înțelegere cu AUR”
SPORT Povestea Nadiei Comăneci a ajuns în atenția sârbilor. „E cea mai întunecată din istoria sportului!”
10:27
Povestea Nadiei Comăneci a ajuns în atenția sârbilor. „E cea mai întunecată din istoria sportului!”
FLASH NEWS Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
10:25
Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
FLASH NEWS Fostul primar al Iașului, aflat pe lista „Most Wanted”, a fost prins în Italia. Ce condamnare trebuie să execute în România
09:53
Fostul primar al Iașului, aflat pe lista „Most Wanted”, a fost prins în Italia. Ce condamnare trebuie să execute în România
ȘTIINȚĂ Specia de mamifer dispărută pe care cercetătorii SUA încearcă să o readucă la viață după 200 de ani de la extincție prin „tehnologia Jurassic Park”
09:44
Specia de mamifer dispărută pe care cercetătorii SUA încearcă să o readucă la viață după 200 de ani de la extincție prin „tehnologia Jurassic Park”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Bolojan activează ca și cum ar fi căzut deja de la conducere. El lucrează pentru poziția pe care o va avea în Opoziție”
09:30
Ion Cristoiu: „Bolojan activează ca și cum ar fi căzut deja de la conducere. El lucrează pentru poziția pe care o va avea în Opoziție”

