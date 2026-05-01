Unde plouă de 1 Mai și unde e cel mai cald. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul

A apărut soarele în ziua de 1 Mai, după ce ieri am avut parte de ploi, vânt și cer înnorat în cea mai mare parte a țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea rămâne schimbătoare, cu temperaturi ceva mai reci decât normalul perioadei.

Cum va fi vremea pe parcursul zilei de astăzi a precizat, la solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

„Astăzi vremea va fi mult mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Vom avea temperaturi maxime ce se vor încadra între 8° în estul Transilvaniei și 18° în regiunile vestice.

Sunt așteptate ploi izolate în est și în sud.

La munte, la peste 1.400 m atitudine, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La București, astăzi, va fi un cer variabil și cu o maximă de 12-14°.

Pe litoral, de asemenea, vom avea un cer variabil și o maximă de 10-12°. Temperatura apei mării va fi de 11-13°”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

1 Mai. Harta temperaturilor înregistrate în România la ora 10:00, potrivit ANM

Cea mai scăzută temperatură din România, la ora 10:00, s-a înregistrat la Iezer.

La aceeași oră, la Brăila s-au înregistrat 11 grade Celsius, aceasta fiind cea mai ridicată temperatură din România.

Pe litoral au fost 9 grade la Sulina și Constanța, iar cerul a fost parțial noros.

Tot 9 grade au fost și la Timișoara și Arad, potrivit ANM.

La București, termometrele arătau 8 grade Celsius la ora 10:00, iar cerul era senin.

La aceeași oră nu se înregistrau precipitații în nicio zonî a României.

