Unde plouă de 1 Mai și unde e cel mai cald. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul

A apărut soarele în ziua de 1 Mai, după ce ieri am avut parte de ploi, vânt și cer înnorat în cea mai mare parte a țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea rămâne schimbătoare, cu temperaturi ceva mai reci decât normalul perioadei.
Cum va fi vremea pe parcursul zilei de astăzi a precizat, la solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
„Astăzi vremea va fi mult mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.
Pe litoral, de asemenea, vom avea un cer variabil și o maximă de 10-12°. Temperatura apei mării va fi de 11-13°”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
Cea mai scăzută temperatură din România, la ora 10:00, s-a înregistrat la Iezer.
La București, termometrele arătau 8 grade Celsius la ora 10:00, iar cerul era senin.
La aceeași oră nu se înregistrau precipitații în nicio zonî a României.
