Fostul primar al Iașului, aflat pe lista „Most Wanted”, a fost prins în Italia. Ce condamnare trebuie să execute în România

Ionel Onofraș, fostul primar al Iașului, în vârstă de 68 de ani, a fost prins în Italia. Bărbatul era dat în urmărire internațională, fiind pe lista „Most Wanted”, după ce a fost condamnat la 19 ani și 4 luni de închisoare.

În cursul zilei de vineri, 30 aprilie 2026, Poliția Română a anunțat că bărbatul de 68 de ani a fost restat pe teritoriul Italiei. Pe numele său se află emis un mandat de executare a pedepsei închisorii. A fost condamnat la 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală.

Au fost inițiate procedurile legale pentru predarea fostului primar către autoritățile române, scrie news.ro.

„În cursul zilei de 30 aprilie 2026, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul Urmăriri, în cooperare cu autorităţile italiene, a fost depistat şi arestat pe teritoriul Italiei, un bărbat, de 68 de ani, din comuna Rediu, judeul Iaşi, care era dat în urmărire internaţională (categoria Most Wanted).

Pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat de instanţa de judecată la o pedeapsă de 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală”, a anunţat Poliţia Română.

Imagini de groază descoperite de procurori

Procurorii au descoperit în calculatorul lui Ionel Onofraș imagini cu 29 de minore în ipostaze intime. În dosarul penal, doar 5 fete au rămas drept părți vătămate. El a mai fost trimis în judecată și pentru pornografie infantilă. Într-un alt dosar a fost cercetat pentru viol.

