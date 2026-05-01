Prima pagină » Actualitate » Fostul primar al Iașului, aflat pe lista „Most Wanted”, a fost prins în Italia. Ce condamnare trebuie să execute în România

Fostul primar al Iașului, aflat pe lista „Most Wanted”, a fost prins în Italia. Ce condamnare trebuie să execute în România

Fostul primar al Iașului, aflat pe lista
Ionel Onofraș, fostul primar al Iașului, în vârstă de 68 de ani, a fost prins în Italia. Bărbatul era dat în urmărire internațională, fiind pe lista „Most Wanted”, după ce a fost condamnat la 19 ani și 4 luni de închisoare.

În cursul zilei de vineri, 30 aprilie 2026, Poliția Română a anunțat că bărbatul de 68 de ani a fost restat pe teritoriul Italiei. Pe numele său se află emis un mandat de executare a pedepsei închisorii. A fost condamnat la 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală.

Ionel Onofraș

Au fost inițiate procedurile legale pentru predarea fostului primar către autoritățile române, scrie news.ro.

„În cursul zilei de 30 aprilie 2026, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul Urmăriri, în cooperare cu autorităţile italiene, a fost depistat şi arestat pe teritoriul Italiei, un bărbat, de 68 de ani, din comuna Rediu, judeul Iaşi, care era dat în urmărire internaţională (categoria Most Wanted).

Pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat de instanţa de judecată la o pedeapsă de 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală”, a anunţat Poliţia Română.

Imagini de groază descoperite de procurori

Procurorii au descoperit în calculatorul lui Ionel Onofraș imagini cu 29 de minore în ipostaze intime. În dosarul penal, doar 5 fete au rămas drept părți vătămate. El a mai fost trimis în judecată și pentru pornografie infantilă. Într-un alt dosar a fost cercetat pentru viol. Mai multe informații pot fi accesate AICI.

Citește și

ANUNȚ Schimbări majore pe Aeroportul Otopeni începând de astăzi 1 Mai. Atenționări pentru pasageri
10:35
Schimbări majore pe Aeroportul Otopeni începând de astăzi 1 Mai. Atenționări pentru pasageri
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Bolojan activează ca și cum ar fi căzut deja de la conducere. El lucrează pentru poziția pe care o va avea în Opoziție”
09:30
Ion Cristoiu: „Bolojan activează ca și cum ar fi căzut deja de la conducere. El lucrează pentru poziția pe care o va avea în Opoziție”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „USR-ul va critica PSD-ul, dar îl va ruga să revină la guvernare. Vor vrea să-și păstreze ministerele, eventual să mai primească unul”
09:00
Victor Ponta: „USR-ul va critica PSD-ul, dar îl va ruga să revină la guvernare. Vor vrea să-și păstreze ministerele, eventual să mai primească unul”
PROIECT DE LEGE Alocație redusă la 100 de lei pentru copiii între 3 și 18 ani. Ce prevede un nou proiect legislativ al UDMR
08:59
Alocație redusă la 100 de lei pentru copiii între 3 și 18 ani. Ce prevede un nou proiect legislativ al UDMR
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „În cazul unor alegeri anticipate, cel mai probabil AUR va da premierul”
08:00
Dan Dungaciu: „În cazul unor alegeri anticipate, cel mai probabil AUR va da premierul”
RETAIL Cât costă micii în Auchan, Mega Image și LIDL România, de 1 mai. Care sunt cei mai ieftini
07:36
Cât costă micii în Auchan, Mega Image și LIDL România, de 1 mai. Care sunt cei mai ieftini
Mediafax
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Click
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PSD-ul se va sinucide într-o înțelegere cu AUR”
10:30
Ion Cristoiu: „PSD-ul se va sinucide într-o înțelegere cu AUR”
SPORT Povestea Nadiei Comăneci a ajuns în atenția sârbilor. „E cea mai întunecată din istoria sportului!”
10:27
Povestea Nadiei Comăneci a ajuns în atenția sârbilor. „E cea mai întunecată din istoria sportului!”
FLASH NEWS Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
10:25
Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
ANALIZA de 10 De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel
10:00
De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel
ȘTIINȚĂ Specia de mamifer dispărută pe care cercetătorii SUA încearcă să o readucă la viață după 200 de ani de la extincție prin „tehnologia Jurassic Park”
09:44
Specia de mamifer dispărută pe care cercetătorii SUA încearcă să o readucă la viață după 200 de ani de la extincție prin „tehnologia Jurassic Park”
FLASH NEWS Mini-vacanța începe cu noi scumpiri la pompă. Cât costă azi benzina și motorina în benzinăriile din Capitală
09:18
Mini-vacanța începe cu noi scumpiri la pompă. Cât costă azi benzina și motorina în benzinăriile din Capitală

Cele mai noi

Trimite acest link pe