Schimbări majore pe Aeroportul Otopeni începând de astăzi 1 Mai. Atenționări pentru pasageri

Începând de astăzi, 1 mai 2026, pasagerii care tranzitează Aeroportul Otopeni trebuie să țină cont de noi reguli privind plățile. Pasagerii nu mai pot achita în numerar serviciile suplimentare, precum excedentele de bagaje sau alte taxe percepute la aeroport.

Schimbări majore pe Aeroportul Otopeni : plățile în numerar, eliminate

Măsura se aplică la toate ghișeele de check-in și la porțile de îmbarcare, unde vor fi acceptate exclusiv plățile electronice.

Anunțul de informare al pasagerilor a fost făcut de către Tarom.

„Începând cu data de 1 mai 2026, la Aeroportul Internațional Henri Coandă București (Otopeni), plățile în numerar nu vor mai fi acceptate pentru achitarea excedentelor de bagaje și a taxelor pentru servicii efectuate la ghișeele de check-in și la porțile de îmbarcare.

Aceste servicii vor putea fi achitate exclusiv prin metode de plată electronice, utilizând card bancar sau alte dispozitive de plată contactless”.

Lucrări ample la parcarea supraetajată

În paralel, aeroportul se află într-un proces de modernizare, care vizează parcarea supraetajată din fața Terminalului Sosiri. Construcția, datând din 2003, a intrat în lucrări de consolidare începând cu 23 aprilie, acestea urmând să se desfășoare pe o perioadă estimată de aproximativ 10 luni.

Ca urmare, accesul în parcare a fost restricționat: etajele superioare au fost închise temporar, iar șoferii pot utiliza doar nivelul de la sol. Din cauza numărului limitat de locuri disponibile, autoritățile recomandă folosirea parcării din zona terminalului Plecări.

Modificări pentru trafic și transportul public

Lucrările afectează și circulația din zona aeroportului, inclusiv traseele mijloacelor de transport și punctele de oprire.

Parcarea Sosiri rămâne deschisă doar la parter; etajele superioare sunt închise temporar.

Autobuzele 100 și 442 nu mai opresc în stația Sosiri.

Zona de preluare pentru serviciile de ride-sharing a fost mutată la terminalul Plecări.

Autoritățile avertizează că aceste modificări sunt temporare, însă le recomandă pasagerilor să își planifice din timp deplasarea către aeroport pentru a evita întârzierile.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe