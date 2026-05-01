Premierul Bolojan "inaugurează" o creșă în Suceava, deși clădirea nu are utilități, curent sau apă

Premierul Ilie Bolojan inaugurează vineri, 1 mai, noua creșă din Suceava, în cartierul Burdujeni. Doar că, potrivit surselor Gândul, clădirea nu are utilitățile necesare, nefiind racordată la curent electric și apă. Mai mult, recepția lucrărilor nu ar fi fost încă efectuată.

Creșa de la Suceava inaugurată de premierul Bolojan este construită prin programul guvernamental de construire de creșe „Sfânta Ana” și este a patra finalizată în județ, după cele din Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc și Siret.

Sursa foto: Facebook / Monitorul de Suceava 2.0

Este o creșă mare, cu 110 locuri, cu 11 dormitoare, 6 camere de joacă prevăzute cu vestiar filtru și grupuri sanitare, un spațiu pentru luat masa, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, zonă de primire, cabinet medical cu izolator și zonă administrativă.

Sursa foto: Facebook / Monitorul de Suceava 2.0

Terenul are spații verzi și locuri de joacă și va fi amenajată o parcare cu 11 locuri (două locuri sunt pentru persoane cu dizabilități) destinate pe termen scurt automobilelor aparținătorilor copiilor. Suprafața de teren destinată activităților în aer liber va fi de minimum 10 mp/copil. Suprafața construită este de 2409,13 mp, iar suprafața desfășurată este de 4568,51 mp.

Sursa foto: Facebook / Monitorul de Suceava 2.0

După inaugurarea creșei, premierul Bolojan ar urma să participe și la semnarea contractelor pentru cele două loturi ale autostrăzii A7 de la Pașcani la Suceava.

Sursa foto: Facebook / Monitorul de Suceava 2.0

