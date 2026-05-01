Bolojan l-a schimbat din funcție pe șeful Autorității pentru Digitalizarea României la o zi după ce un deputat liberal l-a reclamat că e PSD-ist

Bolojan l-a schimbat din funcție pe șeful Autorității pentru Digitalizarea României la o zi după ce un deputat liberal l-a reclamat că e PSD-ist

Bolojan l-a schimbat din funcție pe șeful Autorității pentru Digitalizarea României la o zi după ce un deputat liberal l-a reclamat că e PSD-ist
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat că președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) a fost demis. Premierul Ilie Bolojan l-a eliberat pe Dragoș-Cristian Vlad din funcția de președinte la doar o zi după ce un deputat liberal a reclamat că șeful ADR este PSD-ist. 

Partidul Social Democrat a transmis anterior că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat, după retragerea miniștrilor PSD din Executiv. Deputatul liberal Octavian Oprea a reclamat însă că nu toți reprezentanții PSD în funcții guvernamentale au demisionat și l-a indicat pe președintele ADR, Dragoș-Cristian Vlad.

La o zi distanță după această reclamație, premierul Bolojan a semnat decizia de eliberare a lui Cristian Vlad în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității pentru Digitalizarea României. În locul lui Dragoș-Cristian Vlad a fost numit Aurel-Cătălin Giulescu, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Oana Gheorghiu.

Irineu Darău anunță „RESET la Autoritatea pentru Digitalizarea României”

Irineu Darău a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, demiterea șefului ADR și „reset” în digitalizarea României, pe fondul problemelor din proiectele IT și platformele publice.

„În sfârșit: RESET la Autoritatea pentru Digitalizarea României! I-am cerut premierului, împreună cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, demiterea președintelui ADR. Și tocmai s-a întâmplat această schimbare cu adevărat necesară”, a scris Irineu Darău pe Facebook. 

Ministrul susține că procesul de digitalizare al statului a stagnat în ultimii ani, cu efecte vizibile în funcționarea serviciilor publice utilizate de cetățeni.

„Nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României! De prea mult timp, în loc să avansăm, ne împotmolim din ce în ce mai mult, iar efectul se vede în lucruri concrete, de zi cu zi, pe care oamenii le simt direct”.

Probleme invocate și eșecuri în lanț

Printre problemele semnalate se numără întârzieri și dificultăți în proiecte precum Cloudul Guvernamental, dar și disfuncționalități ale unor platforme publice.

„Când pierzi în instanță finanțarea pentru specialiștii care lucrează la Cloudul Guvernamental și nu ai niciun plan alternativ, vorbim despre o gestiune financiară dezastruoasă. Când lansezi platforme cu erori majore, greu de folosit pentru cetățeni sau încerci să pornești achiziții mari fără bază legală, vorbim despre proiecte eșuate și decizii luate în afara regulilor”.

De asemenea, Irineu Darău a subliniat lipsa de comunicare cu ministerul coordonator și crearea unui mediu în care au fost ignorate insubordonarea și lipsa de transparență.

„Când induci ideea că „s-au pierdut” zeci de milioane de euro, deși în realitate era vorba despre economii, creezi, de fapt, confuzie și neîncredere. Când refuzi să furnizezi date ministerului coordonator, creezi un mediu în care subalternii refuză monitorizări și emiți reglementări ignorând regulile, vorbim despre insubordonare și lipsă de transparență”, a mai scris ministrul Economiei. 

