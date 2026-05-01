A fost emis mesaj Ro-Alert în Piatra Neamț, după ce a fost semnalat un urs

În cursul zilei de joi, 30 aprilie 2026, a fost emis un mesaj Ro-Alert în Piatra Neamț, după ce a fost semnalat un urs. Prezența animalului a fost semnalată în Zona Drumul Țărnii. Acesta este cel de-al patrulea mesaj emis de platforma Ro-Alert pentru județul Neamț, de la începutul anului 2026 până acum.

Datele furnizate de IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență arată că au fost trimise 11 mesaje Ro-Alert către populație. Mesajele transmise în ultimele 24 de ore au avut drept scop informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție, notează Mediafax.

Multe dintre mesajele Ro-Alert au vizat prezența animalelor periculoase. Au fost emise îndeosebi în județele Argeș, Brașov, Covasna, Harghita și Neamț.

Urșii sunt tot mai prezenți în zonele populate

În ultimii ani, tot mai multe atacuri ale urșilor au fost aduse în discuție în spațiul public. Potrivit unui raport, în ultimele două decenii s-au înregistrat 300 de atacuri cauzate de către ursul brun în România. În urma atacurilor, 26 de persoane au murit, iar alte 274 de persoane au fost rănite.

Recent a fost aprobat un proiect de lege prin care primarilor li se permite să intervină în caz de atac al urşilor asupra populaţiei. Totodată, proiectul de lege mai prevede și un alt aspect. Și anume, împușcarea a 859 de urși, în scop preventiv, în 2026 și 2027, pe baza unei formule stabilite de experți.

