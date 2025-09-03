Ministrul Apărării din Israel, mesaj pentru „inamici” după lansarea satelitului militar Ofek 19: „Vă supraveghem permanent și în orice situație”

Israel Katz, ministrul Apărării din Israel, a anunţat – miercuri, 3 septembrie 2025 – lansarea satelitului Ofek 19, care a avut loc cu o zi înainte de data stabilită, numind evenimentul drept „o realizare la nivel mondial” şi „un mesaj” către inamicii ţării.

Potrivit agerpres.ro, Israel Katz a scris pe contul său de pe platforma X că satelitul militar Ofek 19 este „o realizare de cel mai înalt nivel mondial” și că „puţine ţări posedă aceste capabilităţi.”

„Lansarea satelitului Ofek 19 este o realizare de cel mai înalt nivel mondial.

Puține țări posedă aceste capabilități. Salut industria aerospațială, Ministerul Apărării, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) și pe toți cei implicați în dezvoltarea sa.

Acesta este, de asemenea, un mesaj către toți inamicii noștri, oriunde s-ar afla: vă supraveghem în orice moment și în orice situație.

Și, în general, un mesaj către popoarele din regiune: colaborați cu aceste capabilități pentru un viitor mai bun pentru toți”, a scris Israel Katz pe contul său de pe platforma X.

Satelitul Ofek 19, echipat cu un radar special

Un comunicat al biroului ministrului Apărării prezintă și detalii despre satelit, descriindu-l ca fiind un satelit de observare SAR (n.red. – radar cu deschidere sintetică), echipat cu un radar special care permite obţinerea de imagini detaliate ale suprafeţei Pământului chiar şi noaptea sau în condiţii de nori.

Lansarea satelitului a fost făcută în urma unei colaborări dintre Ministerul Apărării, armata israeliană şi compania de stat Israel Aerospace Industries.

După ce va ajunge pe orbită, satelitul Ofek 19 va fi supus unor teste pentru a putea fi asigurată funcţionarea corectă.

Foto main – Israel Katz / X

RECOMANDAREA AUTORULUI: