China „inundă” Asia Centrală cu mașini electrice. Una din schemele extravagante ale Beijingului este uluitoare: „Impactul va fi de lungă durată”

Asia Centrală va fi, în cele din urmă, obligată să adopte standardele chinezești pentru dezvoltarea industriei, integrându-se în ecosistemul tehnologic chinezesc și eliminând concurența, deși mărcile chinezești nu au fost întotdeauna atât de populare în această zonă a lumii. Acum, mașinile reprezintă aproximativ 10% din totalul exporturilor chinezești către Asia Centrală.

Anul trecut, fiecare a cincea mașină v ândut ă în lume a fost electric ă.

China este în fruntea acestei tendin țe – fiecare a zecea mașină de pe drumurile țării este electrică, iar în 2024 a reprezentat 40% din exporturile globale de ma șini electrice.

În timp ce Occidentul folosește taxe vamale pentru a încerca să oprească afluxul de mașini electrice chinezești, țările din Asia Centrală au adoptat abordarea opusă și fac tot posibilul pentru a le primi cu brațele deschise.

În anul 2020, China a furnizat ma șini în valoare de doar 750 de milioane de dolari tuturor celor cinci țări din Asia Centrală la un loc. Acestea erau în principal ma șini second-hand cu motoare cu ardere internă.

Dar, p ân ă în 2024, aceast ă cifră a crescut la aproape 10 miliarde de dolari, din care 1,1 miliarde de dolari au fost mașini electrice.

„Această creștere s-a datorat unei combinații fericite de circumstanțe. În primul rând, regiunea se confruntă cu un boom demografic, iar atât puterea de cumpărare, cât și cererea de mașini sunt în creștere. În toate statele din Asia Centrală, cu excepția Tadjikistanului, există peste 100 de mașini la 1.000 de locuitori. Kazahstanul ajunge chiar din urmă Rusia, cu 308 mașini la 1.000 de locuitori, comparativ cu 331 în Rusia”, notează Carnegie Endowment for International Peace.

V ânzarea de mașini noi ca mașini second-hand, cu kilometraj zero

Creșterea cererii în Asia Centrală a coincis cu o creștere a ofertei din China. Beijingul folosește subvenții și scutiri de taxe pentru a-și încuraja producătorii să vândă mai multe mașini electrice atât pe plan intern, cât și în străinătate.

Producătorii auto chinezi sunt atât de dornici să crească vânzările, încât sunt dispuși să recurgă la unele scheme extravagante, cum ar fi vânzarea de mașini noi ca mașini second-hand, cu kilometraj zero.

Asia Centrală joacă, de asemenea, un rol de reexportator de mașini către piața rusă, care a înregistrat un exod al companiilor occidentale dup ă invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Exportatorilor chinezi le este mai scump s ă furnizeze mașini direct Rusiei dec ât Asiei Centrale, deoarece taxele vamale sunt de trei ori mai mici în Kârgâzstan, de exemplu.

Drept urmare, Kârgâzstanul , care nu are propria industrie auto, a devenit din 2022 al doilea cel mai mare furnizor de ma șini către Rusia, după China.

Acest sprijin de stat dă roade.

În 2022, BYD – cel mai mare producător chinez de mașini electrice – a depășit compania americană Tesla în ceea ce privește vânzările globale, iar în 2025, a obținut, de asemenea, mai mult profit și vânzări decât Tesla pe a treia cea mai mare piață din lume: Uniunea Europeană.

Și, în țările asiatice, cum ar fi Vietnam, Malaezia și Thailanda, aproximativ trei sferturi din toate mașinile electrice achiziționate în 2024 au fost chinezești.

Asia Centrală face parte, de asemenea, din această tendință. În Uzbekistan, 99% din toate mașinile electrice importate provin din China, iar în Kazahstan, vânzările mărcilor chinezești cresc cu 50% pe an, înlocuind liderii tradiționali ai pieței, cum ar fi Hyundai, Kia și Chevrolet.

Care este cea mai atractivă piață din Asia Centrală

Preocupările legate de mediu sunt, de asemenea, un factor în popularitatea tot mai mare a vehiculelor electrice. Zeci de proteste de mediu au loc în regiune în fiecare an, iar Tașkent, Bișkek, Almaty și Dușanbe se află în mod regulat în fruntea clasamentului global al orașelor cu cea mai proastă calitate a aerului iarna.

În consecin ță, autoritățile regionale susțin, de asemenea, mașinile electrice ca parte a „agendei verzi”.

În Kazahstan exist ă zero taxe vamale pentru mașinile electrice, p ân ă la sf âr șitul anului 2025.

În Kârgâzstan exist ă reduceri la import.

În Tadjikistan, mașinile electrice sunt scutite de taxe și impozite de import p ân ă în 2032.

Totuși, chiar și toate aceste condiții favorabile la un loc nu sunt suficiente pentru a vinde mașini.

Factorul cheie al succesului Chinei este că mărcile chineze au reușit să se adapteze la condițiile de afaceri locale și să găsească o abordare unică pentru fiecare țară.

Din punct de vedere istoric, Asia Centrală nu a prezentat un interes deosebit pentru producătorii auto globali. Regiunea a fost de obicei văzută ca un adaos la piața rusă mai mare: aproape toate mărcile globale au deschis birouri în Rusia și au localizat producția acolo.

Odată cu invazia rusă la scară largă a Ucrainei și introducerea sancțiunilor, această strategie a trebuit schimbată: zeci de mărci de automobile au părăsit Rusia, iar prezența lor pe alte piețe post-sovietice a trebuit adaptată la noile circumstanțe, inclusiv pentru rev ânzarea c ătre Rusia.

În 2024, un num ăr record de mașini au fost v ândute în Kazahstan – peste 200.000 – în timp ce cifra total ă pentru Asia Centrală a fost de 700.000, comparabilă cu 1,5 milioane din Rusia.

Cea mai atractivă piață auto din Asia Centrală este Uzbekistanul, care este a doua după Rusia în spațiul post-sovietic în ceea ce privește amploarea industriei sale auto.

Timp de decenii, Tașkent a folosit taxe vamale mari pentru a-și proteja producătorul auto monopolist Uzavtosanoat și partenerii săi internaționali (mai întâi Daewoo din Coreea de Sud, iar mai târziu General Motors din SUA)”, se mai arată în analiza Carnegie Endowment for International Peace.

China s-a bazat pe diplomație și lobby

Din 2020 însă, un al doilea producător auto important, ADM Jizzakh, a apărut ca o entitate separată de Uzavtosanoat. Acum produce mașini proiectate de mai multe mărci chinezești: Chery, Great Wall Motor, JAC Motors și BYD (aceasta este prima fabrică de asamblare a BYD în afara Chinei).

La un an dup ă lansarea acestei fabrici, BYD a făcut lobby cu succes pentru o creștere de patru ori (la aproximativ 6.000 de dolari) a „taxei de reciclare” (o tax ă viitoare de casare) plătită la importul de mașini electrice.

Întrucât BYD este singura companie care produce ma șini electrice în interiorul țării, este scutită de taxa de reciclare și are efectiv un monopol pe piața mașinilor electrice din Uzbekistan.

Spre deosebire de Uzbekistan, Kazahstanul și Kârgâzstanul sunt ambele membre ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEEA) conduse de Rusia și au fost inițial considerate în China în principal ca țări pentru reexport către Rusia.

În ultimii trei ani și jumătate, aproximativ 236.000 de mașini – majoritatea chinezești – au fost reexportate din aceste țări în Rusia. Însă creșterea taxei de reciclare pentru mașinile vămuite în țările UEEA anul trecut de către guvernul rus a închis această lacună.

Totuși, interesul producătorilor chinezi pentru piețe – în special pentru Kazahstan – nu a dispărut. Producătorii chinezi au reușit să ofere noile lor mașini electrice la prețuri adesea mai mici decât cele ale mașinilor second-hand care funcționează pe benzină.

În 2024, aproape jumătate din toate mașinile vândute în Kazahstan erau mărci chinezești, iar numărul de mașini electrice din țară a crescut de peste treizeci de ori din 2022. Acum, trei producători auto chinezi (Chery, Great Wall Motor și Changan) lansează fabrici de asamblare acolo.

Tadjikistanul este cea mai mică piață auto din Asia Centrală, cu doar cincizeci și cinci de mașini la 1.000 de locuitori, deși și aici mărcile chinezești și-au găsit nișa. În loc să se extindă folosind metode de piață, China s-a bazat pe diplomație și lobby.

Asia Centrală va fi obligată să adopte standarde chinezești

În 2022, Tadjikistanul a scutit importurile de mașini electrice de taxe și impozite, iar în anul următor, fiul președintelui Emomali Rahmon, Rustam, care este atât președintele camerei superioare a parlamentului, cât și primar al capitalei Dușanbe, a semnat un acord cu chinezii pentru construirea unei fabrici de mașini electrice.

Ulterior, el a decretat că, până în septembrie 2025, toate serviciile de taxi din capitală trebuie să utilizeze vehicule electrice. Având în vedere că marea majoritate a mașinilor electrice din țară sunt chinezești, beneficiarul direct al unor astfel de decrete este China.

Timp de decenii, lipsa de expertiză și experiență a Chinei în Asia Central ă a însemnat c ă aceasta s-a confruntat cu probleme în regiune, cum ar fi conflicte de afaceri și rezistența publicului față de prezența chineză.

Dar succesul producătorilor auto chinezi arată că afacerile țării au ajuns să-și în țeleagă mai bine vecinii.

Investițiile în grupuri de exper ți chineze specializate care studiază Asia Centrală au un impact, alături de miile de oameni din regiune care au studiat în China.

China își extinde prezența și în alte domenii. Până în 2025, în regiune existau peste 11.000 de întreprinderi cu capital chinezesc, ceea ce reprezintă 13% din totalul întreprinderilor cu capital străin din Asia Centrală.

Monopolul tehnologic al Chinei

Dominația mașinilor electrice chinezești în această zonă face parte dintr-o tendință generală în care mărcile chineze cuceresc cote din ce în ce mai mari din piețele tehnologice ale regiunii.

Anterior, țările din Asia Centrală au încercat să-și diversifice furnizorii de electronice în încercarea de a nu deveni dependente de un singur exportator. Acum, o astfel de politică este prea costisitoare și nu are sens.

Monopolul tehnologic al Chinei induce necesitatea ca țările din Asia Centrală să se integreze în ecosistemul tehnologic al vecinului lor gigantic. Mașinile electrice nu sunt doar o alternativă la mașinile cu motoare cu ardere internă; ele reprezintă, de asemenea, următoarea etapă a dezvoltării industriei, care va aduce noi tehnologii.

În consecință, prin intrarea în această nouă etapă de dezvoltare a industriei auto prin intermediul mașinilor electrice chinezești, Asia Centrală va fi în cele din urmă obligată să adopte standarde chinezești pentru dezvoltarea industriei: întreaga infrastructură a stațiilor de încărcare electrică, service-ul, înlocuirea și eliminarea bateriilor și, la momentul potrivit, standarde pentru mașinile fără șofer.

Aceasta se va extinde în cele din urmă la nivelul conducerii: mai întâi la nivelul infrastructurii municipale, apoi la nivelul sistemului de transport la nivel național, fără a lăsa loc pentru concurență, se mai arată în analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Foto main – Profimdia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI: