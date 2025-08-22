Israel Katz, ministrul Apărării, declară că a aprobat planurile IDF de a „învinge Hamas în Gaza”, în timp ce armata se pregătește să intre în orașul Gaza într-o nouă ofensivă. După aproape doi ani de război și fără un sfârșit, șeful armatei israeliene ar fi avertizat asupra poverii suplimentare existente asupra trupelor, multe dintre ele chemate de mai multe ori să lupte în Gaza.

„Gaza, capitala Hamas, se va transforma în Rafah sau Beit Hanoun”

„Porțile iadului se vor deschide în curând peste criminalii și violatorii Hamas din Gaza – până când aceștia vor fi de acord cu condițiile puse de Israel pentru încheierea războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea lor”, precizează Times of Israel, citat de stiripesurse.ro.

Oficialul isralelian a mai transmis că, dacă Hamas nu capitulează, orașul Gaza „va deveni Rafah și Beit Hanoun” – două orașe care au fost în mare parte transformate în ruine de bombardamentele israeliene.

„Dacă nu acceptă, Gaza, capitala Hamas, se va transforma în Rafah sau Beit Hanoun”, a adăugat Katz, referindu-se la două oraşe din Fâşia Gaza în mare parte distruse de Israel în războiul pe care îl poartă împotriva Hamas de aproape doi ani, după atacul fără precedent al grupării islamiste asupra Israelului, din 7 octombrie 2023.

Israelul îşi extinde astfel ofensiva în Gaza

Reamintim că explozii puternice au avut loc azi-noapte în Gaza, în apropierea Spitalului Nasser, după ce armata israeliană a anunţat primele etape de preluare a controlului în regiune. Israelul îşi extinde astfel ofensiva, în ciuda criticilor internaţionale privind riscul strămutării unui număr tot mai mare de palestinieni.

Preluarea și ocuparea celui mai mare oraș din nordul Fâșiei Gaza, despre care premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că reprezintă unul dintre ultimele bastioane ale Hamas, va necesita mobilizarea a încă 60.000 de soldați rezerviști și prelungirea serviciului altor 20.000, potrivit informațiilor tvrinfo.ro.

În acest context, șeful Statului Major al IDF, general-locotenent Eyal Zamir, a declarat cabinetului de securitate la începutul acestei luni că armata se confruntă cu uzură și epuizare, însă îngrijorările sale au fost respinse, în timp ce Netanyahu și partenerii săi de coaliție au continuat cu noile planuri de război.

„Avem o populaţie extrem de slăbită în Gaza”

Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza a respins un apel al armatei israeliene de a implementa planuri de evacuare pentru personalul din Gaza City. Ministerul subliniază că astfel de planuri ar priva cei peste un milion de localnici din nordul Fâşiei Gaza de dreptul la tratament medical şi i-ar expune la pericol iminent.

Philippe Lazzarini, directorul agenţiei ONU pentru refugiaţi palestinieni, a avertizat că în special locuitorii din nord sunt vulnerabili.

„Am observat o creştere de şase ori a numărului de copii grav subnutriţi din martie şi până acum. Grav subnutriţi înseamnă că dacă nu este luată nicio măsură astăzi, ei sunt condamnaţi în mod cert la moarte. Aşadar, avem o populaţie extrem de slăbită care se va confrunta cu o nouă operaţiune militară majoră”, a conchis oficialul.

100 de experți spun că atacul Hamas din 7 octombrie constituie un ”genocid”

Reamintim că mai mult de 3.000 de persoane – femei, bărbați și copii, cu vârste între 3 luni și 85 de ani – au fost rănite, ucise, bătute, violate și despărțite în mod brutal de familiile lor, de către gruparea teroristă Hamas, pe 7 octombrie 2023, în acea „sâmbătă neagră” în care a fost un adevărat masacru.

Aproximativ 100 de experţi în drept internaţional au difuzat în presă o declaraţie în care afirmă că atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas de la 7 octombrie 2023 în Israel, soldat cu 1.300 de morţi, ar putea constitui „un genocid”, potrivit dreptului penal internaţional.

”Teroriştii au masacrat 1.300 de persoane, la 7 octombrie, inclusiv femei şi copii, bătrâni şi tineri care petreceau în aer liber”, comentează semnatarii.

”Aceste acte constituie o încălcare flagrantă a dreptului internaţional şi în particular a dreptului internaţional penal”, apreciază ei, pentru că ”par să fi fost comise cu internţia de distruge, în întregime sau în parte, un grup naţional – israelienii -, un obiectiv declarat în mod explicit de către Hamas.”

Sursă foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: