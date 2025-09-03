China depune eforturi susținute pentru a-și consolida armata. În ultimele decenii, Armata Populară de Eliberare (APL) s-a transformat dintr-o armată regională învechită într-o forță letală din ce în ce mai avansată, capabilă să opereze mult dincolo de granițele Chinei.

Modernizarea APL este departe de a fi completă și se confruntă cu obstacole semnificative, dar liderul chinez Xi Jinping o consideră o „prioritate absolută”.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), apariția Chinei ca superputere economică a alimentat decenii de creșteri constante ale cheltuielilor militare.

Bugetul oficial pentru apărare al Chinei a ajuns la aproape 247 de miliarde de dolari în 2025, dar cifrele guvernamentale subestimeaz ă cheltuielile reale.

Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI) estimează cheltuielile reale ale Chinei pentru apărare la aproximativ 318 miliarde de dolari în 2024.

Un alt studiu le plaseaz ă chiar mai sus, la 471 de miliarde de dolari.

Indiferent de cifra exactă, amploarea și creșterea bugetului de apărare al Chinei au permis investiții ample în echipamente, întreținere, personal și instruire.

Ponderea Chinei în cheltuielile globale pentru ap ărare

China cheltuiește semnificativ mai puțin pentru apărare decât Statele Unite, dar diferența se micșorează. În 2012, cheltuielile Chinei pentru apărare erau de o șesime din cele ale Statelor Unite; până în 2024, această cifră crescuse la o treime.

În Indo-Pacific, China își depășește vecinii, cheltuind de cinci ori mai mult pentru apărare decât Japonia și de aproape șapte ori mai mult decât Coreea de Sud – doi aliați cheie ai SUA în regiune.

Dezvoltarea Marinei PLA. A depășit Marina SUA ca număr de nave de luptă

Nicăieri progresul Armatei Populare de Eliberare (PLA) nu a fost mai vizibil decât în ​​marina sa, care evoluează de la o forță de coastă la o forță capabilă să își extindă puterea la nivel global.

Marina PLA a depășit Marina SUA ca număr de nave de luptă în jurul anului 2014 și se preconizează că va continua să crească în urm ătorul deceniu.

China este înc ă în urma Statelor Unite în ceea ce prive ște indicatorii cheie, cum ar fi tonajul total al navelor, lansatoarele de rachete de pe nave și experiența de operare în m ări îndep ărtate.

Cu toate acestea, China recuperează terenul pierdut în aceste domenii. Departamentul Apărării al SUA (DOD) evaluează că această capacitate a Chinei de a efectua misiuni în afara primului lanț de insule din Indo-Pacific este „modestă, dar în creștere pe măsură ce acumulează mai multă experiență”.

Modernizarea Forțelor Aeriene ale Chinei

Tendințe similare sunt în curs de desfășurare și în forțele aeriene ale Chinei. Astăzi, Forțele Aeriene și Marina PLA desfășoară o flotă semnificativ mai mare de avioane de luptă decât în ​​anii trecuți.

Cel mai important, o parte tot mai mare a acestor aeronave sunt mai avansate din punct de vedere tehnologic.

PLA retrage constant avioanele de luptă mai vechi de a doua și a treia generație în favoarea unor aeronave mai moderne de generația 4,5 și a cincea, cum ar fi avionul de luptă J-20, care se mândrește cu capacități de atac stealth și de precizie de ultimă generație.

Îmbunătățirea capacităților Chinei a schimbat semnificativ echilibrul puterii militare în Strâmtoarea Taiwan. Xi Jinping ar vrea ca armata să fie pregătită, din punct de vedere militar, pentru a ocupa Taiwanul prin forță, până în 2027, iar Taiwanul rămâne prioritatea principală a Armatei Populare de Eliberare (PLA), potrivit Departamentului Apărării al SUA.

Amiralul Samuel Paparo, comandantul Comandamentului Indo-Pacific al SUA, a declarat că Indo-Pacom (Comandamentul Statelor Unite Indo-Pacific – U.S. Indo-Pacific Command sau USINDOPACOM) se confruntă cu o confluență de provocări.

„Printre acestea, cea mai importantă este comportamentul din ce în ce mai agresiv și asertiv al Chinei. Modernizarea militară fără precedent, care cuprinde progrese în domeniul inteligenței artificiale, [rachetelor hipersonice], capacităților spațiale, printre altele, reprezintă o amenințare reală și serioasă pentru patria noastră, pentru aliații noștri și pentru partenerii noștri”, a spus el.

În 2024, Armata Populară de Eliberare (PLA) a demonstrat capacități tot mai mari prin operațiuni persistente împotriva Taiwanului, care au escaladat cu 300%, a mai spus Paparo. Acțiunile militare agresive ale Chinei în apropierea Taiwanului nu sunt doar exerciții; sunt repetiții.

O mare parte din activele PLA – în special activele navale și aeriene – sunt concentrate în cadrul Comandamentelor Teatrelor de Operațiuni din Est și Sud, care ar fi direct implicate în orice conflict privind Taiwanul.

Stocul tot mai mare de focoase nucleare al Chinei

Dezvoltarea arsenalului nuclear al Chinei a devenit una dintre cele mai alarmante evoluții pentru Washington și aliații săi. Conform estimărilor , stocul nuclear al Chinei a ajuns la 600 de focoase nucleare în 2025, mai mult decât dublându-se față de 2019. Departamentul Apărării prognozează că China va continua să își extindă arsenalul nuclear pentru a ajunge la aproximativ 1.500 de focoase până în 2035. Acest lucru ar aduce China mult mai aproape de paritatea cu Statele Unite și Rusia, forțând Washingtonul să se confrunte nu doar cu o superputere nucleară, ci cu două.

Dincolo de stocul său nuclear în expansiune, Forța de Rachete PLA a construit cel mai mare arsenal din lume de rachete convenționale și cu dublă utilizare cu bază terestră. Numărul de rachete balistice cu rază intermediară de acțiune a crescut deosebit de rapid odată cu lansarea rachetei DF-26 . Aceasta are o rază de acțiune estimată de până la 4.000 de kilometri, ceea ce pune la îndemâna sa baze militare americane îndepărtate din locuri precum Guam și complică și mai mult mediul de securitate pentru aliații SUA precum Japonia.

Creșterea numărului de sateliți militari și cu dublă utilizare

În războiul modern, sistemele terestre nu mai sunt suficiente. Armata se bazează în mare măsură pe constelații de sateliți pentru a colecta informații, a permite comunicațiile și a asigura țintirea și navigarea. Xi a subliniat importanța spațiului pentru China, descriindu -l ca fiind „un atu strategic important pentru țară”. Începând cu 2024, China avea sute de sateliți militari și cu dublă utilizare pe orbită, plasați acolo datorită programului său spațial în avans rapid.

Deși Armata Populară de Apărare (PLA) înregistrează progrese în numeroase domenii, a trebuit să facă reduceri în unele domenii pentru a permite modernizări în altele. În 2015, Xi Jinping a inițiat reforme fără precedent în organizarea întregii PLA pentru a accelera modernizarea acesteia și a permite operațiuni comune. Aceasta a inclus o reducere a forțelor cu aproximativ 300.000 de soldați – aproape toți provenind din Forțele Terestre ale PLA. Soldați suplimentari au fost mutați în noi servicii de sprijin, reducând și mai mult dimensiunea Forțelor Terestre.

Corupție în Armata Popular ă de Eliberare

În timp ce Xi Jinping depune eforturi pentru a îmbunătăți Armata Populară de Eliberare (PLA), se confruntă cu o problemă semnificativă și de lungă durată: corupția. Încă de la începuturile mandatului său, Xi a vizat PLA cu campanii anticorupție majore, iar în ultimii ani și-a intensificat aceste eforturi. Din 2023, doi membri ai puternicei Comisii Militare Centrale au fost epurați, iar unul dintre vicepreședinții comisiei, He Weidong, a dispărut. Acestea și zeci de alte epurări la nivel înalt demonstrează intenția lui Xi de a elimina obstacolele din calea ambițioasei sale agende de modernizare.

Cum s-ar comporta China pe câmpul de luptă rămâne o întrebare majoră. Neavând niciun război de peste patru decenii – ultimul mare război în care China a fost implicată este conflictul chino-vietnamez din 1979 -, Armata Populară de Eliberare (PLA) este în mare parte netestată astăzi. Ceea ce este sigur, însă, este că liderii Chinei sunt serioși în ceea ce privește îmbunătățirea capacităților militare ale țării. Armata Populară de Eliberare a făcut progrese rapide și este pregătită să continue să facă progrese majore în anii următori.

Foto colaj main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI: