Prima pagină » Actualitate » Fără RĂZBOI de peste 40 de ani, armata Chinei se află în plină expansiune. „O prioritate absolută pentru Xi, recuperează terenul pierdut”

Fără RĂZBOI de peste 40 de ani, armata Chinei se află în plină expansiune. „O prioritate absolută pentru Xi, recuperează terenul pierdut”

Cristian Lisandru
03 sept. 2025, 11:23, Actualitate
Fără RĂZBOI de peste 40 de ani, armata Chinei se află în plină expansiune. „O prioritate absolută pentru Xi, recuperează terenul pierdut”

China depune eforturi susținute pentru a-și consolida armata. În ultimele decenii, Armata Populară de Eliberare (APL) s-a transformat dintr-o armată regională învechită într-o forță letală din ce în ce mai avansată, capabilă să opereze mult dincolo de granițele Chinei.

Modernizarea APL este departe de a fi completă și se confruntă cu obstacole semnificative, dar liderul chinez Xi Jinping o consideră o „prioritate absolută”.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), apariția Chinei ca superputere economică a alimentat decenii de creșteri constante ale cheltuielilor militare.

  • Bugetul oficial pentru apărare al Chinei a ajuns la aproape 247 de miliarde de dolari în 2025, dar cifrele guvernamentale subestimează cheltuielile reale.
  • Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI) estimează cheltuielile reale ale Chinei pentru apărare la aproximativ 318 miliarde de dolari în 2024.
  • Un alt studiu le plasează chiar mai sus, la 471 de miliarde de dolari.

Indiferent de cifra exactă, amploarea și creșterea bugetului de apărare al Chinei au permis investiții ample în echipamente, întreținere, personal și instruire.

Xi Jinping, președintele Chinei – Beijing, 3 septembrie 2025 | Foto – Profimedia Images

Ponderea Chinei în cheltuielile globale pentru apărare

China cheltuiește semnificativ mai puțin pentru apărare decât Statele Unite, dar diferența se micșorează. În 2012, cheltuielile Chinei pentru apărare erau de o șesime din cele ale Statelor Unite; până în 2024, această cifră crescuse la o treime.

În Indo-Pacific, China își depășește vecinii, cheltuind de cinci ori mai mult pentru apărare decât Japonia și de aproape șapte ori mai mult decât Coreea de Sud – doi aliați cheie ai SUA în regiune.

Sursa – CSIS

Dezvoltarea Marinei PLA. A depășit Marina SUA ca număr de nave de luptă

Nicăieri progresul Armatei Populare de Eliberare (PLA) nu a fost mai vizibil decât în ​​marina sa, care evoluează de la o forță de coastă la o forță capabilă să își extindă puterea la nivel global.

  • Marina PLA a depășit Marina SUA ca număr de nave de luptă în jurul anului 2014 și se preconizează că va continua să crească în următorul deceniu.
  • China este încă în urma Statelor Unite în ceea ce privește indicatorii cheie, cum ar fi tonajul total al navelor, lansatoarele de rachete de pe nave și experiența de operare în mări îndepărtate.

Cu toate acestea, China recuperează terenul pierdut în aceste domenii. Departamentul Apărării al SUA (DOD) evaluează că această capacitate a Chinei de a efectua misiuni în afara primului lanț de insule din Indo-Pacific este „modestă, dar în creștere pe măsură ce acumulează mai multă experiență”.

Sursa – CSIS

Modernizarea Forțelor Aeriene ale Chinei

Tendințe similare sunt în curs de desfășurare și în forțele aeriene ale Chinei.  Astăzi, Forțele Aeriene și Marina PLA desfășoară o flotă semnificativ mai mare de avioane de luptă decât în ​​anii trecuți.

Cel mai important, o parte tot mai mare a acestor aeronave sunt mai avansate din punct de vedere tehnologic.

PLA retrage constant avioanele de luptă mai vechi de a doua și a treia generație în favoarea unor aeronave mai moderne de generația 4,5 și a cincea, cum ar fi avionul de luptă J-20, care se mândrește cu capacități de atac stealth și de precizie de ultimă generație.

Îmbunătățirea capacităților Chinei a schimbat semnificativ echilibrul puterii militare în Strâmtoarea Taiwan. Xi Jinping ar vrea ca armata să fie pregătită, din punct de vedere militar, pentru a ocupa Taiwanul prin forță, până în 2027, iar Taiwanul rămâne prioritatea principală a Armatei Populare de Eliberare (PLA), potrivit Departamentului Apărării al SUA.

Amiralul Samuel Paparo, comandantul Comandamentului Indo-Pacific al SUA, a declarat că Indo-Pacom (Comandamentul Statelor Unite Indo-Pacific – U.S. Indo-Pacific Command sau USINDOPACOM) se confruntă cu o confluență de provocări. 

„Printre acestea, cea mai importantă este comportamentul din ce în ce mai agresiv și asertiv al Chinei. Modernizarea militară fără precedent, care cuprinde progrese în domeniul inteligenței artificiale, [rachetelor hipersonice], capacităților spațiale, printre altele, reprezintă o amenințare reală și serioasă pentru patria noastră, pentru aliații noștri și pentru partenerii noștri”, a spus el. 

În 2024, Armata Populară de Eliberare (PLA) a demonstrat capacități tot mai mari prin operațiuni persistente împotriva Taiwanului, care au escaladat cu 300%, a mai spus Paparo. Acțiunile militare agresive ale Chinei în apropierea Taiwanului nu sunt doar exerciții; sunt repetiții.

O mare parte din activele PLA – în special activele navale și aeriene – sunt concentrate în cadrul Comandamentelor Teatrelor de Operațiuni din Est și Sud, care ar fi direct implicate în orice conflict privind Taiwanul.

Sursa – CSIS

Stocul tot mai mare de focoase nucleare al Chinei

Dezvoltarea arsenalului nuclear al Chinei a devenit una dintre cele mai alarmante evoluții pentru Washington și aliații săi. Conform estimărilor , stocul nuclear al Chinei a ajuns la 600 de focoase nucleare în 2025, mai mult decât dublându-se față de 2019. Departamentul Apărării prognozează că China va continua să își extindă arsenalul nuclear pentru a ajunge la aproximativ 1.500 de focoase până în 2035. Acest lucru ar aduce China mult mai aproape de paritatea cu Statele Unite și Rusia, forțând Washingtonul să se confrunte nu doar cu o superputere nucleară, ci cu două.

Dincolo de stocul său nuclear în expansiune, Forța de Rachete PLA a construit cel mai mare arsenal din lume de rachete convenționale și cu dublă utilizare cu bază terestră. Numărul de rachete balistice cu rază intermediară de acțiune a crescut deosebit de rapid odată cu lansarea rachetei DF-26 . Aceasta are o rază de acțiune estimată de până la 4.000 de kilometri, ceea ce pune la îndemâna sa baze militare americane îndepărtate din locuri precum Guam și complică și mai mult mediul de securitate pentru aliații SUA precum Japonia.

Creșterea numărului de sateliți militari și cu dublă utilizare

În războiul modern, sistemele terestre nu mai sunt suficiente. Armata se bazează în mare măsură pe constelații de sateliți pentru a colecta informații, a permite comunicațiile și a asigura țintirea și navigarea. Xi a subliniat importanța spațiului pentru China, descriindu -l ca fiind „un atu strategic important pentru țară”. Începând cu 2024, China avea sute de sateliți militari și cu dublă utilizare pe orbită, plasați acolo datorită programului său spațial în avans rapid.

Deși Armata Populară de Apărare (PLA) înregistrează progrese în numeroase domenii, a trebuit să facă reduceri în unele domenii pentru a permite modernizări în altele. În 2015, Xi Jinping a inițiat reforme fără precedent în organizarea întregii PLA pentru a accelera modernizarea acesteia și a permite operațiuni comune. Aceasta a inclus o reducere a forțelor cu aproximativ 300.000 de soldați – aproape toți provenind din Forțele Terestre ale PLA. Soldați suplimentari au fost mutați în noi servicii de sprijin, reducând și mai mult dimensiunea Forțelor Terestre.

Suesa – CSIS

Corupție în Armata Populară de Eliberare

În timp ce Xi Jinping depune eforturi pentru a îmbunătăți Armata Populară de Eliberare (PLA), se confruntă cu o problemă semnificativă și de lungă durată: corupția. Încă de la începuturile mandatului său, Xi a vizat PLA cu campanii anticorupție majore, iar în ultimii ani și-a intensificat aceste eforturi. Din 2023, doi membri ai puternicei Comisii Militare Centrale au fost epurați, iar unul dintre vicepreședinții comisiei, He Weidong, a dispărut. Acestea și zeci de alte epurări la nivel înalt demonstrează intenția lui Xi de a elimina obstacolele din calea ambițioasei sale agende de modernizare.

Cum s-ar comporta China pe câmpul de luptă rămâne o întrebare majoră. Neavând niciun război de peste patru decenii – ultimul mare război în care China a fost implicată este conflictul chino-vietnamez din 1979 -, Armata Populară de Eliberare (PLA) este în mare parte netestată astăzi. Ceea ce este sigur, însă, este că liderii Chinei sunt serioși în ceea ce privește îmbunătățirea capacităților militare ale țării. Armata Populară de Eliberare a făcut progrese rapide și este pregătită să continue să facă progrese majore în anii următori.

Foto colaj main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
Oana Țoiu îi atacă pe Dăncilă și Năstase: România nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin
Digi24
VIDEO Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un val de conspirații. Trump contrazice explicațiile oficial
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Scandal după ce Năstase și Dăncilă s-au fotografiat cu Putin și Kim. Reacția MAE: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”
Digi24
EXCLUSIV Reacția ministrei de Externe după ce Năstase s-a pozat alături de Putin, Xi și Kim
Cancan.ro
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Când vor fi virate pensiile pe card în luna septembrie 2025
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Evz.ro
Cum au plănuit sindicaliștii din Învățământ să-și bată joc de copii
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
O fostă concurentă din Casa Iubirii, declarații BOMBĂ despre relația cu Ahmed. Ce a scos la iveală te va lăsa fără cuvinte: "Îmi pare rău dacă sunteți dezamăgiți de ce urmează să zic". Adevărul pe care l-a ascuns mult timp
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Surprinzător de mulți bărbați mor pentru că refuză să meargă la medic
EXCLUSIV Prima REACȚIE a Palatului Victoria după prezența a doi foști premieri la parada militară de la Beijing: „Nu au reprezentat Guvernul României”
12:26
Prima REACȚIE a Palatului Victoria după prezența a doi foști premieri la parada militară de la Beijing: „Nu au reprezentat Guvernul României”
ACTUALITATE Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și ce riscuri neștiute pentru sănătate există
12:21
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și ce riscuri neștiute pentru sănătate există
POLITICĂ Elena Lasconi a „înviat”cu numele lui Nicușor Dan în gură: „Să intervină urgent. Pot să pun lacăt pe primărie”
12:12
Elena Lasconi a „înviat”cu numele lui Nicușor Dan în gură: „Să intervină urgent. Pot să pun lacăt pe primărie”
VIDEO ÎNTÂLNIREA dintre Vladimir Putin și Kim Jong-Un s-a încheiat/ Rusia și Coreea de Nord sfidează presiunile Occidentului
12:07
ÎNTÂLNIREA dintre Vladimir Putin și Kim Jong-Un s-a încheiat/ Rusia și Coreea de Nord sfidează presiunile Occidentului
ACTUALITATE Adrian Severin: „Secretizarea pachetelor acordate Ucrainei este ILEGALĂ. Trebuie aprobarea Parlamentului”
12:00
Adrian Severin: „Secretizarea pachetelor acordate Ucrainei este ILEGALĂ. Trebuie aprobarea Parlamentului”
ACTUALITATE 11 elevi din Buzău riscă să ABANDONEZE școala după ce unitatea de învățământ a fost desființată, deși fusese modernizată prin PNRR
11:48
11 elevi din Buzău riscă să ABANDONEZE școala după ce unitatea de învățământ a fost desființată, deși fusese modernizată prin PNRR