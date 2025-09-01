Un purtător de cuvânt al Forței de Autoapărare Terestre a Japoniei a confirmat desfășurarea sistemului de rachete sol-sol Typhon al armatei americane la baza aeriană Iwakuni a Corpului Pușcașilor Marini din Japonia.

Sosirea sistemului este programată să se alinieze cu începutul exerci țiului Resolute Dragon 2025, un exercițiu bilateral major între Japonia și Statele Unite, care are loc în perioada 11-25 septembrie 2025.

Aceast ă desfășurare marchează o premieră. Este pentru prima oară c ând sistemul Typhon a fost pozi ționat pe teritoriul japonez, reflect ând o escaladare deliberat ă a eforturilor SUA de a construi capabilități de atac integrate, terestre, regiunea indo-pacific în ă .

Potrivit Army Recognition, sistemul de rachete sol-sol Typhon – cunoscut oficial sub numele de sistemul Strategic Mid-Range Fires – este echipat pentru a lansa rachete de croazieră SM-6 și Tomahawk.

Racheta SM-6 oferă raze de atac de peste 320 de kilometri.

Racheta de croazier ă Tomahawk oferă o capacitate de atac la mare distanță de p ân ă la 1.500 de kilometri.

Sistemul Typhon este containerizat, mobil pe șosea și are o capacitate de supraviețuire ridicată, permițând forțelor americane să disperseze mijloace de atac de precizie pe teritoriul aliat și să vizeze rapid atât amenințările terestre, cât și cele maritime în medii contestate.

Capacitatea dublă a sistemului îl face deosebit de eficient, atât pentru misiunile de interzicere a atacurilor maritime, cât și pentru atacurile terestre de precizie.

Decizia SUA, implicații semnificative

Din punct de vedere tactic, desfășurarea rachetei Typhon la Iwakuni, Japonia, are implicații semnificative pentru China, Rusia și Coreea de Nord.

Pentru China, prezența rachetei Typhon în raza de acțiune a infrastructurii navale critice și a bazelor de coastă introduce un factor de descurajare puternic, care complică calculul strategic al Armatei Populare de Eliberare.

Operațiunile navale chineze din Marea Chinei de Est și din zonele din jurul Taiwanului trebuie acum să se confrunte cu o amenințare americană reprezentată de rachete terestr e, care sunt mobile, dificil de detectat și capabile de un răspuns rapid.

Sistemul Typhon menține în pericol, de asemenea, forma țiunile amfibii chineze, oferind un nou nivel de apărare în sprijinul Taiwanului și al primului lanț de insule.

Pentru Rusia, desfășurarea rachetei Typhon în Iwakuni, Japonia, întărește prezența SUA într-o regiune pe care Moscova a considerat-o din ce în ce mai mult ca făcând parte din influența sa extinsă în Pacific.

Deși flota rusă din Pacific este relativ modestă în comparație cu activele sale occidentale, apropierea tot mai mare a sistemelor americane de foc de precizie în apropierea teritoriilor rusești din Extremul Orient reprezintă o nouă provocare pentru postura regională a Moscovei.

Typhon extinde opțiunile de atac ale SUA în coridoarele logistice rusești, bazele aeriene și instalațiile navale din Marea Ohotsk, înăsprind presiunea asupra flancului estic al Rusiei și extinzând potențialul de atac aliniat NATO în Asia.

Typhon completează o „anvelopă” ofensivă-defensivă letală

Coreea de Nord este, de asemenea, preocupată de această situație. Raza de acțiune a rachetei de croazieră Tomahawk de la Iwakuni, Japonia, plasează o mare parte din infrastructura militară critică a Coreei de Nord în pericol de a fi atacată, inclusiv silozurile de rachete, amplasamentele de artilerie consolidate și centrele de comandă.

Capacitatea rapidă de desfășurare a rachetei Typhon reduce capacitatea Phenianului de a detecta și reacționa la o lansare , comprim ând calendarul decizional al SUA și sporind semnificativ credibilitatea unei opțiuni de atac preventiv sau de represalii.

Împreun ă cu sistemele de apărare antirachetă existente în Coreea de Sud și Japonia, Typhon completează o „anvelopă” ofensivă-defensivă letală, care vizează direct inima descurajării militare a Coreei de Nord.

Această desfășurare amintește de prima utilizare operațională a sistemului de rachete american Typhon în timpul unei scurte rotații în Filipine în 2024, unde sistemul a fost poziționat în timpul unor exerciții de antrenament comune americano-filipineze.

Deși a fost doar o desfășurare temporară, a provocat o reacție diplomatică imediată din partea Chinei, care a acuzat Statele Unite de militarizarea Asiei de Sud-Est. Armata chineză a răspuns cu exerciții cu foc real și cu patrule navale sporite în apropierea apelor filipineze.

În ciuda acestui fapt, planificatorii militari americani au considerat operațiunea ca fiind o demonstrație reușită a capacității de foc expediționar, dovedind că Typhon putea fi transportat, instalat și integrat într-un cadru regional de apărare cu preaviz scurt.

Typhon transformă echilibrul regional de puter e

Strategic, desfășurarea rachetei Typhon la Iwakuni, Japonia, elimină o lacună critică în capacitățile de atac ale SUA în Indo-Pacific. Aceasta permite rachetelor terestre să amenințe flotele de suprafață chineze, să sprijine Taiwanul, să extindă acoperirea în Coreea de Nord și să pună presiune pe pozițiile rusești – toate din interiorul teritoriului japonez, sub umbrela unei alianțe bilaterale de apărare.

De asemenea, desfășurarea rachetei Typhon crește interoperabilitatea dintre forțele americane și japoneze, sprijinind doctrina de contraatac emergentă a Japoniei și oferind o nouă profunzime operațiunilor de apărare colectivă din întreaga regiune.

Mesajul este clar, mai notează Army Recognition. Prezența sistemului american de rachete sol-sol Typhon în Iwakuni, Japonia, nu este doar simbolică. Aceasta transformă echilibrul regional de putere, introducând un nou nivel de imprevizibilitate operațională pentru adversari și cimentând rolul focurilor terestre mobile, de precizie, în strategia SUA.

Pe măsură ce Indo-Pacific continuă să evolueze într-o arenă centrală a competiției marilor puteri, sisteme precum Typhon redefinesc cum arată descurajarea pe uscat, pe mare și în spațiul de luptă comun.

Sursa foto colaj main – Departamentul Apărării SUA / Wikipedia

