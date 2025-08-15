Prima pagină » Actualitate » Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, cerea anul trecut arestarea lui Teodosie. Azi, a ascultat pios slujba, împreună cu alți USR-iști

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, cerea anul trecut arestarea lui Teodosie. Azi, a ascultat pios slujba, împreună cu alți USR-iști

Luiza Dobrescu
15 aug. 2025, 13:39, Actualitate
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, cerea anul trecut arestarea lui Teodosie. Azi, a ascultat pios slujba, împreună cu alți USR-iști

Anul trecut, din postura de purtător de cuvânt al USR, și de om doi in ierarhia partidului, Ionuț Moșteanu cerea arestarea lui ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru „corupție”. Vineri, din postura de ministru al Apărării, asculta cuminte slujba religioasă oficiată de același înalt ierarh, cu ocazia Zilei Marinei, la Constanța, alături de alți colegi din USR, la fel de supărați, în trecut.

Ionuț Moșteanu, pe atunci purtătorul de cuvânt al USR, spunea în 2024, pe pagina de Facebook a USR,  că înaltul ierarh al Tomisului, ÎPS Teodosie, „ar trebui să fie la închisoare pentru faptele sale de corupție”. În repetate rânduri, membrii USR au reclamat comportamentul „ierarhului putinist”, pe care l-au catalogat drept „personaj toxic, corupt, care ar trebui să dispară din viața publică.”

„Este inacceptabil ca, în secolul XXI, să mai existe voci publice care încurajează tăcerea și supunerea în fața abuzului.

Doar în primele cinci luni ale anului am avut aproape 50.000 de cazuri de violență domestică raportate, iar aceste femei trebuie să știe ca nu sunt singure. Fiecare persoană are dreptul la siguranță, respect și sprijin. Fiecare victimă a acestor abuzuri are nevoie de ajutor, nu de “sfaturi” de la diverse personaje toxice, corupte, care ar trebui să dispară din viața publică.

Să nu uităm, locul lui Teodosie ar trebui să fie la închisoare, pentru faptele sale de corupție, nu să continue să își promoveze ideile care fac rău societății”, scria Moșteanu, în iunie 2024, pe pagina partidului.

Prezent la Ziua Marinei, din postura de ministru MApN, Ionuț Moșteanu nu a părut deloc deranjat de statutul de prelat care continuă „să își promoveze ideile care fac rău societății”, după cum scria același Moșteanu.

 

Ministrul Apărării, însă, nu a fost singur la ceremonia de la malul mării. Cătălin Drulă și Oana Țoiu au stat și ei alături de el și au ascultat pioși slujba oficiată de ÎPS Teodosie, care „ar trebui să fie la închisoare, pentru faptele sale de corupție”.

Oana Țoiu scria și ea, pe 24 iunie 2024, pe pagina sa de Facebook, că ar „avea un sfat pentru ÎPS Teodosie dar nu pot să-l spun în zi de sărbătoare”.

Fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, a declarat că nu va mai participa la nicio slujbă oficiată de ÎPS Teodosie

În trecut, mai mulți USR-iști l-au criticat pe ÎPS TEODOSIE. Printre ei, și fostul ministru de Justiție USR, Stelian Ion.

“Teodosie al Tomisului, arhiepiscopul urii, persistă în atitudinea de susținere a regimului criminal de la Kremlin. Doar pentru simplul fapt că a construit biserici, iar acum nu și-a retras ctitorirea sau nu le-a „mitraliat”, cetățeanul Teodosie Petrescu, efemer Arhiepiscop al Tomisului, afirmă că Vladimir Putin nu este un răufăcător și nu ar trebui judecat pentru războiul din Ucraina.

Este inadmisibil și jignitor pentru toți creștinii ortodocși din România ca un om precum Teodosie, fan al lui Vladimir Putin, să fie înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române. O astfel de atitudinea în mijlocul Săptămânii Mari este lipsită de absolut orice urmă de decență și trebuie urgent sancționată în mod formal de BOR.

În acest moment, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și Consistoriul Arhieresc trebuie să îl sancționeze cu caterisire pe Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului pentru a transmite un mesaj clar de distanțare față de acest comportament nedemn și dezonorant”, scria Stelian Ion pe 21 aprilie 2022, pe pagina sa de Facebook.

Stelian Ion a fost singurul care și-a ținut cuvântul, iar vineri-15 august,  nu a fost zărit în mulțime.

Încă o dată, se dovedește dublul standard al celor de la USR. Una predică în opoziție și alta atunci când ajung la putere!

