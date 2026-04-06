Ministrul Apărării respinge temerile privind un atac al Iranului asupra României. Ce garanții oferă Radu Miruță în plin conflict militar

Radu Miruță a declarat că securitatea României nu se află sub nicio formă de risc în prezent, în ciuda războiului din Iran. Ministrul Apărării a precizat că instituția monitorizează situația „la milimetru” prin analize efectuate de trei ori pe zi.

Miruță a explicat că toate structurile armatei române urmăresc fiecare mișcare din zona de conflict pentru a vedea cum influențează planurile de apărare națională.

„Asupra securității României nu există riscuri în acest moment generate de acest război care a început în Iran. Există însă o stare de vigilență sporită atunci când începe un conflict militar oriunde în lume, toate sistemele armatei române, toate structurile armatei române se uită la fiecare mișcare pe care o observăm acolo și se fac scenarii despre cum mișcarea de acolo influențează planurile de apărare ale armatei române, capacitatea noastră de apărare”, a spus Radu Miruță la RFI.

Monitorizare triplă și colaborare cu NATO

Ministrul a subliniat că analizele făcute de experții români sunt dublate și chiar triplate de cele ale partenerilor NATO.

„În fiecare zi, de trei ori pe zi, Ministerul Apărării face analize, la milimetru, cu ce se întâmplă acolo. Analizele pe care noi le facem sunt dublate, sunt triplate de analizele pe care le fac și alte țări, pentru a ne asigura ca nu cumva noi să luăm în calcul niște lucruri care sunt irelevante, poate, având în vedere conflictul de acolo. Într-un procent aproape complet, analizele noastre se suprapun cu analizele făcute de alți parteneri NATO. Nici unul dintre indicatorii acestor analize nu arată o creștere a riscului la adresa securității naționale a României”, a explicat Radu Miruță la RFI.

Sprijin logistic pentru avioanele americane

În contextul parteneriatului strategic cu SUA, ministrul a confirmat că România a răspuns pozitiv solicitării de a permite avioanelor-cisternă americane să folosească teritoriul național pentru suport logistic. Miruță a vorbit și despre rolul pe care România îl poate juca după încheierea luptelor, în special pentru eliberarea Strâmtorii Ormuz.

„România în baza parteneriatului strategic pe care îl avem cu SUA a răspuns pozitiv solicitării Statelor Unite ca de pe teritoriul național să-și tragă sufletul (…) aceste avioane-cisternă. Am enumerat pentru acele situații în care România s-ar implica post-conflict în eliberarea Strâmtorii Ormuz care sunt lucrurile tehnice pe care România le-ar putea pune pe masă, neînsemnând că vreuna dintre ele va fi pusă, neînsemnând că este suficient (…). Armata română are două divizii de scafandri foarte profesioniști, de mare adâncime, care bănuiesc că ar putea avea ceva de făcut acolo post-conflict, are ofițeri de Stat Major, care au coordonat astfel de activități oarecum, dacă vreți, similare, dacă nu identice, are vânători de mine, are un serviciu secret al armatei foarte conectat la nivel internațional și de multe ori informația face diferența. Lucrurile astea se înscriu în șirul de potențiale metode care ar putea fi utilizate acolo. România nu mai stă deoparte”, a completat ministrul.

