Ministrul Bogdan Ivan pregătește SCĂDEREA prețului la energie cu 25%: „Avem trei oferte sub prețul plafonat”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat, în cadrul conferinței de presă susținute azi, 2 septembrie, cinci direcții care urmăresc scăderea cu 25% a prețului la energie pentru consumatori. La momentul de față, românii plătesc 1,5 lei pentru un kWh, în timp ce media europeană este de 1,28 pe un kWh.

„Ceea ce noi dorim e să scădem cu cel puțin 25%. Asta e un target rezonabil, ținând cont şi de un buffer. Deci, în momentul de faţă, media plătită de un consumator din UE este undeva la 1,28 lei pe kWh. În România suntem la aproape 1,50 lei. Ţinta e ca prețul din România să fie cu măcar 1% sub media europeană. Asta este o dorință explicită. Că vom reuşi să ajungem cu 3% faţă de media UE, cu 10% ar fi ideal. Am fost precauți când am stabilit aceste ținte”, a spus Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a declarat că durata de implementare acestui proiect este de 6 luni – un an, până când românii vor vedea scăderea costurilor pe facturile la energia electrică.

„Eu cred că un orizont rezonabil de timp ar putea să fie aproximativ şase luni, un an, până să vedem primele efecte. Ceea ce pot să vă spun analizând comparatorul de prețuri în această dimineață, înainte de a intra în conferința de presă, după discuțiile de acum două luni, în care am agreat acest pact între stat și privat, prin care am convenit că este extrem de important să avem o reducere a prețului, cred că a contat foarte mult şi faptul că avem deja trei oferte care sunt sub prețul plafonat la 1,30 lei înainte de data de 1 iulie şi care sunt la 1,10 lei, 1,20 lei, 1.30 lei.

Şi încă un detaliu extrem de important pentru care vreau să le mulțumesc atât operatorilor privați de această dată din segmentul de furnizare, cât şi colegilor de la Ministerul Muncii şi celor de la STS, faptul că în prima săptămână după preluarea mandatului, știind că la 1 iulie va fi eliminată schema de plafonare a prețului la energia electrică și automat pentru foarte mulți consumatori care aveau prețul plafonat la 0,68 lei per kWh să aibă o creştere foarte mare a prețului, am instituit acea schemă de ajutor prin care persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 de lei vor primi acel voucher în valoare de 50 de lei. Platforma informatică a fost livrată la timp”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a precizat că furnizorii de energie au venit cu actualizări în propriile sisteme informatice, pentru a putea face operațional acest sistem.

„Odată ce am terminat această etapă, colegii mei de la Ministerul Muncii împreună cu cei de la Poşta Română operaționalizează sistemul şi vor trimite aceste carduri în cursul lunii septembrie. Dar ce e foarte important e că acei oameni care aveau înainte facturile 60-70 de lei în urma schemei de plafonare care a fost eliminată la 1 iulie, cu o decizie luată în anul 2024, ca să fie foarte clar, vor avea o creştere la aproximativ 130-140 de lei. Cei 50 de lei acordați prin aceste vouchere vor acoperi aproximativ 60-70% din această creştere pentru consumatorii cu venituri mici”, a precizat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a precizat că prețul la energie a început să crească încă din anul 2021, însă majorarea nu s-a simțit în facturile consumatorilor, datorită plafonării.

După eliminarea plafonării, începând cu 1 iulie 2025, consumatorii au început să plătească prețul real.

Unul dintre motivele pentru care s-a ajuns în acest punct, este scăderea capacității de producție în bandă (gaz şi cărbune) cu 56% în ultimii 10 de ani). De asemenea, România are rețele electrice vechi mai vechi de 55 de ani.