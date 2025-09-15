Prima pagină » Actualitate » Ministrul Culturii András Demeter: „Măsura creșterii TVA-ului nu va conduce la dispariția culturii”

Ministrul Culturii András Demeter: „Măsura creșterii TVA-ului nu va conduce la dispariția culturii”

Ruxandra Radulescu
15 sept. 2025, 16:54, Actualitate
Ministrul Culturii András Demeter:

Ministrul Culturii András Demeter a fost invitatul primei ediții din noul sezon al podcastului „Altceva, cu Adrian Artene”, unde a discutat problemele pe care le întâmpină domeniul cultural, în contextul măsurilor de austeritate impuse de Guvern, printre care se află închiderea muzeelor în timpul weekend-ului și creșterea TVA-ului în domeniul culturii. 

Ministrul Culturii András Demeter a precizat, în cadrul podcastului „Ai aflat, cu Adrian Artene”, că industria culturală, fie că vorbim despre librării sau artele spectacolului, vor fi afectate de creșterea TVA-ului.

„Subiectul acesta este foarte incitant. Ne place să ne lăsăm să ne lăsăm târâți într-o confuzie. Confundăm uneori voit, uneori accidental, industriile, cu actul cultural în sine. Atunci când vorbim de industria cărții, vorbim de autori, de ilustratori, de creatori. Dar vorbim de industria în sine. Atunci când vorbim de industria, o parte din această industrie, a librarilor, au problemele lor specifice foarte dificile și foarte grave dacă ne uităm la constanta scădere a librăriilor, ca și a bibliotecilor, de altfel.

Dacă ne uităm la instituțiile din zona spectacolului, acolo vedem iarăși instituțiile teatrale de drept public, companiile de drept privat, vedem organizații de diverse forme de organizare, firme, societăți care alcătuiesc industria spectacolului și vedem creatorii din aceste zone, fie salariați în teatrele sau instituțiile publice de concerte sau spectacole, fie ei liber profesioniști în zona privată, fie ei oameni cu atestat sau fără, care cântă în diverse formații, indiferent de genul de muzică pe care îl promovează. Deci o parte este artistul, o parte este creatorul de valoare culturală, nu întotdeauna, neapărat de cultură, nu întotdeauna de valoare culturală”, a precizat András Demeter.

Ministrul Culturii a adăugat că această creștere a TVA-ului nu va duce la „dispariția culturii” și a dat ca exemplu librăria din Timișoara „Cele două bufnițe” care, în ciuda dificultăților financiare, nu și-a închis porțile.

„Această măsură a creșterii TVA-ului nu va conduce la dispariția culturii. Va afecta industriile, înainte de orice, cum afectează oricare din industrie, inclusiv industria media?

Dar de aici până la a spune că există o legătură de cauzalitate, de cauză-efect creșterea TVA-ului conduce la închiderea editurii e cale lungă. Sau creșterea TVA-ului conduce la închiderea librăriei „Cele două bufnițe”, după cum vedeți, nu e închis nici acum”, a mai precizat Demeter.

Mediafax
