Ministrul Demeter András István, de Ziua Culturii: „Cultura ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul”

Luiza Dobrescu
15 ian. 2026, 11:27, Actualitate

De Ziua Culturii, ministrul Demeter András István a postat un mesaj dedicat fenomenului care „ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul”. Acesta recomandă ca, „înainte de a fi făcută, cultura trebuie trăită”. 

Potrivit mesajului transmis de ministru, pe 15 ianuarie-ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu, „cultura se face de către, prin şi pentru oameni”.

„Răzbate prin emoţia transmisă de pe scenă, dintr-o carte deschisă, o pictură sau o fotogramă; din inflexiunile unei melodii sau din detaliile unui ornament de pe o clădire, printr-o întâlnire care lasă urme, printr-un artefact care rezistă timpului sau, dimpotrivă, este menit să existe doar pe durata consumării sale.

Putem spune că actul cultural, atunci când este împlinit cu credinţă şi cu necesitate autentică de expresie, este ca o sferă – o formă geometrică perfectă, vizibilă, palpabilă, dar ale cărei dimensiuni conţin mister, pentru că, nu-i aşa, numărul PI din formulele ei matematice de calcul este un număr infinit. Este ceva ce poţi percepe, poţi defini, poţi măsura şi totuşi niciodată până la ultima zecimală. Este una din legăturile invizibile ale omului cu universul.

Şi nu se face doar în săli de expoziţii, de proiecţie, de teatru sau de concerte, se face şi în spaţii neconvenţionale, prin artiştii independenţi care aleg drumul mai greu, dar necesar, un drum cu multe obstacole şi fără plasă de siguranţă, se face şi prin salariaţii din instituţii, care nu sunt creatori şi artişti şi care nu se află «la vedere», dar care asigură îmbinarea corectă a rotiţelor zimţate din întreg mecanismul, se face şi prin toţi acei colaboratori şi participanţi la proiectele culturale – tehnicienii, specialiştii din varii domenii,  care, prin aportul lor, rotunjesc «sfera»”, spune ministrul Culturii.

Ziua Culturii Naţionale a fost desemnată drept sărbătoare naţională la data aniversării poetului Mihai Eminescu.

Manifestările dedicate acestei sărbători, ajunsă la a XVI-a ediţie,  promovează valorilor culturii naţionale, atât în ţară, cât şi afara graniţelor.

În muzee şi biblioteci, cultura înseamnă nu doar patrimoniu, ci şi educaţie, dialog, deschidere, dezvoltare. Umană, socială, dar şi economică, mai spune acesta.

„Înainte de orice, însă, chiar şi înainte de a fi făcută, cultura trebuie trăită. De Ziua Culturii Naţionale, le mulţumesc tuturor celor care o trăiesc. Cu rigoare sau pasiune. Cu încredere în rostul ei”, a mai spus Demeter András István.

