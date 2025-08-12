Prima pagină » Actualitate » Ministrul Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: „Se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei”

Ministrul Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: „Se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei”

Luiza Dobrescu
12 aug. 2025, 08:09, Știri politice
Ministrul Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla:

Începutul toamnei aduce cu sine reînceperea Programului Rabla pentru persoane fizice, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Digi24. Aceasta a adăugat și faptul că, în viitor, finanțarea acestuia n-ar trebui să mai depindă exclusiv de bugetul statului. 

Odată cu adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, programele finanțate de guvern vor intra în reevaluare, a anunțat ministrul Diana Buzoianu.

„Pe partea de persoane fizice, decizia în coaliție este că se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei”, a informat ministrul Mediului.

Unul dintre jaloanele cerute prin PNRR a fost și acela de casare a 250.000 de autovehicule uzate; obiectiv pe care România l-a atins deja.

Ministrul a mai spus că programul ar avea nevoie de o reconfigurare a surselor de finanțare, „să aibă fonduri care să nu depindă neapărat de fonduri din bugetul național.” Una dintre acestea ar putea să fie Fondul Social pentru Climă.

Programul Rabla a fost suspendat pe 18 iunie, cu o zi înainte să înceapă, iar bugetul propus acum este de trei ori mai mic decât cel din iunie.

România are de împădurit 18.000 ha până la jumătatea lui 2026

Ministrul Diana Buzoianu a mai spus, tot la Digi24, că prioritatea politicilor de mediu ar putea deveni reîmpăduririle, iar în 2026 va fi finalizat un plan național de împăduriri.

O altă directivă asumată prin PNRR este aceea că România s-a angajat să împădurească 26.000 de hectare. Până acum, s-au realizat doar 9.000 ha, în ultimii doi ani.

România are de atins un obiectiv dublu al acestei suprafețe până la jumătatea lui 2026, adică 18.000 ha. Ministrul consideră că se poate și depăși acest prag, la 23.000 ha.

Mediafax
