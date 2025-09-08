Ministrul Educației, replică pentru sindicaliștii care îi cer DEMISIA: „E pe masa premierului, dacă salvează situația”

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, referitor la protestele masive de boicotare a primei zi de școală și la avertismentul profesorilor că manifestațiile vor continua, că, până la urmă, „lucrurile vor funcționa normal”.

Daniel David a fost întrebat, în cadrul unei intervenții la Antena 3, despre modul în care va decurge a doua zi de școală, având în vedere că profesorii au amenințat că boicotarea anului școlar va continua și marți.

Acesta a precizat că, din perspectiva sa, „școala continuă”. Daniel David s-a declarat mulțumit că elevii au fost primiți în unitățile școlare, deși este conștient că vor exista profesori care nu sta în sălile de clasă alături de copii dar nu vor ține cursurile.

„Ca ministru nu pot să spun decât că școala continuă. Bucuria mea e că în prima zi copiii au fost primiți în unitățile școlare. În perioadele de criză fiscal-bugetară, înțeleg de ce nu ar exista festivități. Mă gândesc că există profesori care vor intra la clase și vor sta cu copiii și nu vor face nimic”, a precizat ministrul Educației.

„Cred că lucrurile vor funcționa în mod normal, așa cum am reușit să înceapă prima zi de școală, în ciuda catastrofelor care iată nu au mai venit. Orele se desfășoară în mod normal e o obligație legală și morală”, a mai subliniat acesta.

Referitor la faptul că sindicatele din Educație au cerut demisia ministrului, în cadrul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, la care acesta nu a participat, Daniel David acesta a precizat: „demisia mea e pe masa premierului, dacă demisia mea salvează situația educației”. Cu toate acestea, a adăugat că o astfel de solicitare nu ar fi „inspirată”.

„Demisia se cere din ianuarie dintr-o zonă pro-europeană pe care am asumat-o. Acum am ajuns un ministru de criză, demisia mea se cere de multe săptămâni, demisia mea e pe masa premierului, dacă demisia mea salvează situația educației. Liderii sindicali ar trebui să aibă cerințe mai realiste. Măsurile fiscal bugetare nu au cum să fie modificate.

Demisia mea…nu mi se pare inspirată solicitarea. Mai ales că eu n-am fost de acord cu măsurile fiscale decât filtrate. Am salvat bursele, salariile”, a adăugat acesta.

Întrebat despre un eventual plan B, în cazul unei greve în sistemul de Învățământ. Daniel David a precizat că „se poate referi la demisia mea”