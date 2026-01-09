Prima pagină » Actualitate » Ministrul Energiei anunţă că mai sunt 4.000 de locuinţe fără curent. Bogdan Ivan: „Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW”

Luiza Dobrescu
09 ian. 2026, 14:02, Actualitate
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţa joi că viscolul din ultima vreme a pus la pământ reţeaua de electricitate din mai multe judeţe şi a lăsat fără curent aproape 95.000 de locuinţe. Vineri, acesta revine cu o actualizare şi anunţă că doar 4.000 de gospodării nu au putut fi încă reconectate la reţea. 

Doar 4.000 de locuinţe, din cele 95.000 câte erau joi, mai sunt fără energie electrică.

„În județul Alba, peste 11.000 de oameni care ieri nu aveau curent au fost reconectați până astăzi. Le mulțumesc electricienilor și echipelor din teren care au lucrat şi noaptea, în ger, fără pauză, până când lumina a revenit în case.

Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW, la ora 17:45. Sistemul Energetic Național a funcționat și funcționează în continuare fără probleme, atât din perspectiva adecvanței, cât și a rețelelor electrice.

Pentru astăzi, curba de consum este acoperită comercial, fără dezechilibre, cu un vârf de seară mai mic decât ieri, estimat la 8.700 MW. Continuăm monitorizarea permanentă și intervențiile până la ultima gospodărie!”, a anun’at ministrul, pe facebook.

Ministrul Bogdan Ivan spune că peste 11.000 de locuinţe, din 95.000, sunt încă în întuneric, din cauza zăpezii

Ninge viscolit peste Deveselu. Drumarii abia fac faţă zăpezii care cade pe mai multe drumuri naţionale

