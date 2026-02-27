Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „După ce se va termina războiul, vor veni extratereștrii. O să ne spună că au clonat oamenii”

Ion Cristoiu: „După ce se va termina războiul, vor veni extratereștrii. O să ne spună că au clonat oamenii”

27 feb. 2026, 10:30, Marius Tucă Show

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că după ce războiul se va termina o să vină extratereștrii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Vor veni extratereștii. Nu râd. Trebuie inventat un pericol, vorbesc serios. Se va spune că extratereștrii sunt printre noi. Trebuie un nou pericol. Se va spune că oamenii sunt clone ale extratereștrilor.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre faptul că după ce războiul se va termina o să vină extratereștrii. Acesta a explicat că trebuie să fie inventat un nou pericol pentru momentul în care pacea o să fie semnată. Un pericol mai mare decât pericolul rusesc. El prezice modul în care acest scenariu va luat naștere. „Da, se vor spune că extratereștrii sunt printre noi.”, aceasta ar fi provestea prin care pericolul s-ar putea contura. De asemenea, spune că venirea extratereștrilor ar însemna și un masacru al manipulării. ironic, acesta aruncă și ipoteza faptului că Nicușor Dan ar putea să fie o clonă. Jurnalistul face o paralelă cu virusul COVID-19, unde propaganda și manipularea au funcționat în același fel.

Vor veni extratereștii. Nu râd. Trebuie inventat un pericol, vorbesc serios. Va merge așa vreo lună, două. Când vor vedea că trebuie să inventeze. Și cel mai bun pericol sunt extratereștri. Am făcut și scenariu. Jur! Vrei să pariezi? Da, se va spune că extratereștrii sunt printre noi. Dar viriusul? Bravo, cine credea că se va născoci virusul? Trebuie pericol. Se va spune că oameni sunt clone ale extratereștrilor. O să râzi, nu râde! În primul rând când o să vină extratereștrii o să ne masacrăm… Pentru că Nicușor Dan poate să fie o clonă a extratereștrilor. O să vezi…”, a declarat Ion Cristoiu.

