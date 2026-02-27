Gigantul dezvoltator imobiliar Redport, fondat de Cosmin Savu Cristescu, și-a constituit un advisory board din care face parte și fiul patronului de la Rapid, potrivit Prosport. Matei Șucu a preluat rolul de non-executive director.

De altfel, apar nume importante în consiliul consultativ al Redport, rolul lor fiind acela de a spriji compania în procesul de scalare a business-ului și de pregătire pentru accesare unor noi piețe de capital la nivel internațional.

Redport și-a creat un consiliu consultativ din care fac parte Oschrie Massatschi, care va ocupa funcţia de preşedinte al structurii, Florin Cîţu, fost prim-ministru şi fost ministru de finanţe, şi Roberto Musneci, fost country president al GSK România şi Europa de Sud-Est, potrivit ZF.ro.

Sunt nume importante cu o experiență vastă. Florin Cîțu vine cu un know-how pe zona de finanțări suverane, piețe financiare și politică monetară. Roberto Musneci are experiență în consultanță guvernamentală și strategii corporative, în timp ce Oschrie Massatschi a atras finanțări de peste 20 de miliarde de euro la Aroundtown SA.

Dan Șucu investește sume uriașe de bani în imobiliarele din România, alături de Redport, iar poziționarea fiului său într-un rol important consolidează poziția familiei în cadrul companiei.

Redport și Dan Șucu pregătesc deja în zona Străulești un proiect imobiliar uriaș, un ansamblu rezidențial cu peste 250 de apartamente, iar primele vor fi date în folosință chiar în 2026.

Matei Șucu a renunțat recent la fotbal pentru afaceri

Fiul acționarului majoritar de la Genoa și Rapid a decis să renunțe la sportul pe care l-a făcut de mic, la scurt timp după ce semnase primul său contract de fotbalist profesionist cu gruparea din Giulești, pentru a se dedica afacerilor familiei sale.

Celebrul dezvoltator imobiliar e implicat activ și la Rapid, devenind unul dintre sponsorii principali ai clubului de când colaborează în proiecte imobiliare cu celebrul milionar, mai scrie sursa citată.

„Suntem bucuroși și mândri, în același timp, să ducem parteneriatul cu Rapid la următorul nivel și să devenim sponsor oficial al clubului. Ne unesc valori comune, ne dorim să facem performanță și suntem conduși de pasiune în tot ceea ce facem. Parteneriatul Redport –Rapid este despre performanță, pasiune, rezultate și, în primul rând, despre marile familii pe care le reprezentăm: Rapid și Redport!” – a declarat Bogdan Gubandru, COO al Redport.

Autorul mai recomandă:

Susținătorul lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan, omul de afaceri Dan Șucu, critică măsurile luate de Guvern: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize”

Sfatul lui Gigi Becali pentru soția lui Dan Şucu: „Să se roage, dar să stea acasă! Să nu meargă pe stadion”. În ce context a fost transmis mesajul