Prima pagină » Actualitate » Fiul lui Dan Șucu, director în cadrul unui mare dezvoltator imobiliar. Matei Șucu a renunțat recent la fotbal pentru a se ocupa de afaceri

Fiul lui Dan Șucu, director în cadrul unui mare dezvoltator imobiliar. Matei Șucu a renunțat recent la fotbal pentru a se ocupa de afaceri

27 feb. 2026, 10:34, Actualitate
Fiul lui Dan Șucu, director în cadrul unui mare dezvoltator imobiliar. Matei Șucu a renunțat recent la fotbal pentru a se ocupa de afaceri
Matei și Dan Șucu / FOTO - Profimedia

Gigantul dezvoltator imobiliar Redport, fondat de Cosmin Savu Cristescu, și-a constituit un advisory board din care face parte și fiul patronului de la Rapid, potrivit ProsportMatei Șucu a preluat rolul de non-executive director.

De altfel, apar nume importante în consiliul consultativ al Redport, rolul lor fiind acela de a spriji compania în procesul de scalare a business-ului și de pregătire pentru accesare unor noi piețe de capital la nivel internațional.

Redport și-a creat un consiliu consultativ din care fac parte Oschrie Massatschi, care va ocupa funcţia de preşedinte al structurii, Florin Cîţu, fost prim-ministru şi fost ministru de finanţe, şi Roberto Musneci, fost country president al GSK România şi Europa de Sud-Est, potrivit ZF.ro.

Sunt nume importante cu o experiență vastă. Florin Cîțu vine cu un know-how pe zona de finanțări suverane, piețe financiare și politică monetară. Roberto Musneci are experiență în consultanță guvernamentală și strategii corporative, în timp ce Oschrie Massatschi a atras finanțări de peste 20 de miliarde de euro la Aroundtown SA.

Dan Șucu investește sume uriașe de bani în imobiliarele din România, alături de Redport, iar poziționarea fiului său într-un rol important consolidează poziția familiei în cadrul companiei.

Dan Șucu schimbă Rapidul din temelii: Gâlcă antrenor, Marian Copilu – președinte!

Dan Șucu / Sursa FOTO: Prosport

Redport și Dan Șucu pregătesc deja în zona Străulești un proiect imobiliar uriaș, un ansamblu rezidențial cu peste 250 de apartamente, iar primele vor fi date în folosință chiar în 2026.

Matei Șucu a renunțat recent la fotbal pentru afaceri

Fiul acționarului majoritar de la Genoa și Rapid a decis să renunțe la sportul pe care l-a făcut de mic, la scurt timp după ce semnase primul său contract de fotbalist profesionist cu gruparea din Giulești, pentru a se dedica afacerilor familiei sale.

Celebrul dezvoltator imobiliar e implicat activ și la Rapid, devenind unul dintre sponsorii principali ai clubului de când colaborează în proiecte imobiliare cu celebrul milionar, mai scrie sursa citată.

„Suntem bucuroși și mândri, în același timp, să ducem parteneriatul cu Rapid la următorul nivel și să devenim sponsor oficial al clubului. Ne unesc valori comune, ne dorim să facem performanță și suntem conduși de pasiune în tot ceea ce facem. Parteneriatul Redport –Rapid este despre performanță, pasiune, rezultate și, în primul rând, despre marile familii pe care le reprezentăm: Rapid și Redport!” – a declarat Bogdan Gubandru, COO al Redport.

Autorul mai recomandă:

Susținătorul lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan, omul de afaceri Dan Șucu, critică măsurile luate de Guvern: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize”

Sfatul lui Gigi Becali pentru soția lui Dan Şucu: „Să se roage, dar să stea acasă! Să nu meargă pe stadion”. În ce context a fost transmis mesajul

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
12:41
Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
CONTROVERSĂ AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
12:29
AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
REACȚIE Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
12:27
Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
REACȚIE Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
12:21
Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de către AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală
11:45
Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de către AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală
SCANDAL S-a zguduit studioul Antena 3 CNN. Gâdea s-a certat cu Miruță de la Apărare: „Ce e urât, domnule ministru? Nu vă enervați, că vă fuge vocea”. De la ce s-au încăierat cei doi
11:39
S-a zguduit studioul Antena 3 CNN. Gâdea s-a certat cu Miruță de la Apărare: „Ce e urât, domnule ministru? Nu vă enervați, că vă fuge vocea”. De la ce s-au încăierat cei doi
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Copilul tău este pretențios la mâncare? Iată ce trebuie să faci!
SCANDALOS Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
12:41
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
SPORT Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
12:30
Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
CONTROVERSĂ Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
12:13
Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
CONSTRUCȚII Turnul 2 al noului World Trade Center prinde contur, la aproape 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie
11:48
Turnul 2 al noului World Trade Center prinde contur, la aproape 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie
IMOBILIARE Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București 
11:43
Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București 
AUTO Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui
11:43
Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui

Cele mai noi

Trimite acest link pe