Un șofer BOLT și-a făcut public câștigul. Câți bani a făcut în 7 zile, în care a lucrat 56 de ore 

27 feb. 2026, 10:32, Social
Un șofer de BOLT și-a publicat pe un grup specializat de Facebook cât a câștigat în 7 zile în care a muncit doar 56 de ore. Bărbatul a specificat că fotografia este cât se poate de reală și că poate trimite în privat o înregistrare a ecranului care să dovedească veridicitatea sumelor încasate.  

Câștig record pe BOLT în doar 56 de ore lucrate timp de 7 zile. Un șofer s-a lăudat cu suma pe care a încasat-o pe un grup de Facebook, iar colegii săi au intervenit rapid în secțiunea de comentarii.  

Cât a câștigat un șofer pe BOLT într-o săptămână în care a lucrat 56 de ore

Serviciile de ridesharing au devenit tot mai populare

În ultimii ani, platformele de ridesharing precum Uber și Bolt au câștigat un loc important în traficul din București, influențând considerabil felul în care oamenii aleg să se deplaseze prin oraș. Într-un context în care piața era dominată în principal de taxiuri și de transportul public, aceste aplicații au venit cu o soluție modernă, flexibilă și rapidă, apreciată de mulți utilizatori pentru confortul și ușurința cu care poate fi folosită.

