Un șofer BOLT și-a făcut public câștigul. Câți bani a făcut în 7 zile, în care a lucrat 56 de ore 

Un șofer de BOLT și-a publicat pe un grup specializat de Facebook cât a câștigat în 7 zile în care a muncit doar 56 de ore. Bărbatul a specificat că fotografia este cât se poate de reală și că poate trimite în privat o înregistrare a ecranului care să dovedească veridicitatea sumelor încasate.

Câștig record pe BOLT în doar 56 de ore lucrate timp de 7 zile. Un șofer s-a lăudat cu suma pe care a încasat-o pe un grup de Facebook, iar colegii săi au intervenit rapid în secțiunea de comentarii.

Cât a câștigat un șofer pe BOLT într-o săptămână în care a lucrat 56 de ore

Chiar si cu promoția ,tot ai rupt bravo! / Ați avut noroc cu zăpada, să vedem ce faci săptămâna asta. / Totuși ai făcut puțini bani pentru condițiile meteo pe săptămâna trecută. / Slăbuț, pe blue am 5100 cu 61 de ore. / Legenda spune că încă 100 de oameni vor veni la București să facă Uber si alți 50 din București sunt la examen weekendul ăsta / Și din ăștia 3000 de lei este motorina și restu taxe la ANAF.

Serviciile de ridesharing au devenit tot mai populare

În ultimii ani, platformele de ridesharing precum Uber și Bolt au câștigat un loc important în traficul din București, influențând considerabil felul în care oamenii aleg să se deplaseze prin oraș. Într-un context în care piața era dominată în principal de taxiuri și de transportul public, aceste aplicații au venit cu o soluție modernă, flexibilă și rapidă, apreciată de mulți utilizatori pentru confortul și ușurința cu care poate fi folosită.

Recomandările autorului: