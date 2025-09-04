Prima pagină » Actualitate » Ministrul Energiei anunță menținerea COSTURILOR pentru prosumatori, în perioada iernii: „Nu văd un risc din acest punct de vedere”

Ministrul Energiei anunță menținerea COSTURILOR pentru prosumatori, în perioada iernii: „Nu văd un risc din acest punct de vedere”

Ruxandra Radulescu
04 sept. 2025, 15:16, Actualitate
Ministrul Energiei anunță menținerea COSTURILOR pentru prosumatori, în perioada iernii:

Ministrul Energiei a precizat că în ceea ce privește costurile la energie pentru prosumatori, pe perioada iernii, că nu ar exista un risc ca prețurile să crească, întrucât „prețul cu care se vinde energia din fotovoltaice în timpul zilei este sub 100 de lei/mgw , în medie”

„Prețul cu care se vinde energia din fotovoltaice în timpul zilei, fie că vorbim de export, fie că vorbim de piața internă, este sub 100 de lei de mgw, în medie. Sunt și perioade de intervale orare în care energia se vinde cu preț negativ.

Pentru consumatorul final nu văd un risc din acest punct de vedere, pentru că suntem într-o formă de piață oarecum echilibrată, sper eu, folosind aceste mecanisme”, a declarat ministrul Energiei.

„Acești frânari care blochează România trebuie să plece acasă”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la Digi 24, că este nevoie ca în administrația centrală, dar și cea locală să fie făcute evaluări, așa cum și miniștrii și politicienii dau teste o dată la patru ani.

Ministrul vorbește despre faptul că anumite proiecte de investiții de sute de miliarde de euro sunt blocate.

„Avem nevoie masivă de debirocratizare, de reducere a acestor frâne care apar în toată administrația centrală și uneori și în cea locală, a unor reguli în care investiții de sute de milioane de euro, private sau de stat, ajung să depindă de un funcționar care se pune Gică contra și nu acceptă. Dacă vii cu cinci documente, trebuie să vii cu al 6-lea.

Acești frânari care blochează România trebuie să aibă un regim care să poată să plece acasă. Dacă pentru orice funcție din lumea asta, într-o democrație și oamenii politici dau examen odată la 4 ani în fața oamenilor, foarte mulți oameni din educație dau examene, ar trebui ca orice om aflat în slujbă publică, o dată la câțiva ani să să treacă peste un proces serios de evaluare”, a spus Bogdan Ivan.

Citește și

ACTUALITATE Nicușor Dan: „Trebuie să continuăm să exercităm PRESIUNI asupra Rusiei”
15:56
Nicușor Dan: „Trebuie să continuăm să exercităm PRESIUNI asupra Rusiei”
DEZVĂLUIRI Trebuie să pună ordine în finanțele țării, dar e ÎNGROPAT în datorii. Firma controlată de Nazare (95%), datorii de 1,7 milioane lei. Reacția ministrului
15:38
Trebuie să pună ordine în finanțele țării, dar e ÎNGROPAT în datorii. Firma controlată de Nazare (95%), datorii de 1,7 milioane lei. Reacția ministrului
VIDEO Reducerea cu 24% a prețului la ENERGIE, proiect în derulare la Ministerul Energiei: „Am pregătit o aplicație / Începutul digitalizării”
15:26
Reducerea cu 24% a prețului la ENERGIE, proiect în derulare la Ministerul Energiei: „Am pregătit o aplicație / Începutul digitalizării”
POLITICĂ Pachetul moțiunilor de cenzură vs. Pachetele Bolojan. Toni Neacșu explică STRATEGIA coaliției pentru sabotarea demersului AUR
15:22
Pachetul moțiunilor de cenzură vs. Pachetele Bolojan. Toni Neacșu explică STRATEGIA coaliției pentru sabotarea demersului AUR
EXTERNE Turiști din ZECE țări, printre victimele accidentului de funicular de la Lisabona. Bilanțul a crescut la 17 morți și cel puțin 21 de răniți
15:17
Turiști din ZECE țări, printre victimele accidentului de funicular de la Lisabona. Bilanțul a crescut la 17 morți și cel puțin 21 de răniți
POLITICĂ Un prim-vicepreședinte PNL compara moțiunile AUR cu Insula Iubirii: „Producție slabă. Scenariu copiat. Zero credibilitate”
15:16
Un prim-vicepreședinte PNL compara moțiunile AUR cu Insula Iubirii: „Producție slabă. Scenariu copiat. Zero credibilitate”
Mediafax
Cum pot consumatorii să aleagă furnizori mai ieftini de energie electrică. Procedura este gratuită, explică Ivan
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Celebrele gemene siameze Abby și Brittany au adus pe lume un copil. Tatăl este un fost soldat american
Digi24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Prima zi de școală NU va avea loc. Un lider de sindicat a anunțat ce se va întâmpla luni, 8 septembrie, în școli
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea...
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Cinci pași esențiali pentru a reduca factura la energie. Costurile devin mult mai mici
A1
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Totul s-a terminat! Nimeni nu credea că se va ajunge aici. DESPĂRȚIREA care zguduie România! Un celebru cântăreț a spus ADIO iubirii. Reacția dură a partenerei sale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Geologia care susține munții Himalaya este încă un mister pentru oamenii de știință