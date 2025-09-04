Ministrul Energiei anunță menținerea COSTURILOR pentru prosumatori, în perioada iernii: „Nu văd un risc din acest punct de vedere”

Ministrul Energiei a precizat că în ceea ce privește costurile la energie pentru prosumatori, pe perioada iernii, că nu ar exista un risc ca prețurile să crească, întrucât „prețul cu care se vinde energia din fotovoltaice în timpul zilei este sub 100 de lei/mgw , în medie”

„Prețul cu care se vinde energia din fotovoltaice în timpul zilei, fie că vorbim de export, fie că vorbim de piața internă, este sub 100 de lei de mgw, în medie. Sunt și perioade de intervale orare în care energia se vinde cu preț negativ.

Pentru consumatorul final nu văd un risc din acest punct de vedere, pentru că suntem într-o formă de piață oarecum echilibrată, sper eu, folosind aceste mecanisme”, a declarat ministrul Energiei.

„Acești frânari care blochează România trebuie să plece acasă”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la Digi 24, că este nevoie ca în administrația centrală, dar și cea locală să fie făcute evaluări, așa cum și miniștrii și politicienii dau teste o dată la patru ani.

Ministrul vorbește despre faptul că anumite proiecte de investiții de sute de miliarde de euro sunt blocate.

„Avem nevoie masivă de debirocratizare, de reducere a acestor frâne care apar în toată administrația centrală și uneori și în cea locală, a unor reguli în care investiții de sute de milioane de euro, private sau de stat, ajung să depindă de un funcționar care se pune Gică contra și nu acceptă. Dacă vii cu cinci documente, trebuie să vii cu al 6-lea.

Acești frânari care blochează România trebuie să aibă un regim care să poată să plece acasă. Dacă pentru orice funcție din lumea asta, într-o democrație și oamenii politici dau examen odată la 4 ani în fața oamenilor, foarte mulți oameni din educație dau examene, ar trebui ca orice om aflat în slujbă publică, o dată la câțiva ani să să treacă peste un proces serios de evaluare”, a spus Bogdan Ivan.