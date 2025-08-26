Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat marți, 25 august, că a propus în ședința coaliției modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri. Acesta a precizat că a recurs la această măsură „în urma dezbaterii publice și a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial”.

După ce ministrul Finanțelor propusese modificarea capitalului social minim impus pentru SRL-uri la 8.000 de lei, Nazare pare să fi cedat presiunii din partea antreprenorilor și propune o măsură ceva mai blândă:

„Am susținut ieri, în ședința coaliției de guvernare, o măsură importantă pentru IMM-uri și start-up-uri – modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri. În urma dezbaterii publice și a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial, noua propunere introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii”, a scris marți pe Facebook Alexandru Nazare.

Potrivit noului proiect de lege al ministrului de Finanțe în cazul companiilor cu venituri mai mici de 395.000 lei, capitalul social minim propus este de 500 lei.

În cazul companiilor cu venituri între 395.000 și 7.000.000 lei: capitalul social minim devine 5.000 lei.

În privința firmelor cu venituri de peste 7.000.000 lei, capitalul social minim propus devine 90.000 lei.

„Practic, pentru societățile nou-înființate, capitalul social minim pornește de la 500 lei, oferind mai multă flexibilitate și accesibilitate antreprenorilor la început de drum. Odată cu creșterea activității, crește și capitalul social minim. În plus, majorările de capital efectuate până la 31.12.2026 vor beneficia de o reducere cu 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, dacă modificarea privește doar capitalul social”, transmite ministrul.

Acesta a explicat de ce este necesară această măsură:

„Azi, în România, poți înființa o firmă cu 1 leu capital social. Această sumă modică a avut rolul inițial de a susține start-up-urile, dar a generat si efecte negative: apariția a numeroase firme-fantomă. Practic, oricine are 1.000 de lei poate înființa azi 1.000 de SRL-uri. Ceea ce s-a și întâmplat, ducând la apariția generalizată a fenomenului de firme – fantomă: companii fără activitate economică reală, folosite pentru a acumula datorii către parteneri și către stat, după care dispar.

Multe dintre ele fac parte din rețele de fraudă de tip carusel TVA sau din mecanisme prin care se ascund adevărații beneficiari ai unor tranzacții ilegale. Aceste firme creează pagube uriașe: companiile corecte sunt păgubite de parteneri fictivi – firme care existǎ doar pe hârtie, iar statul pierde miliarde de lei din taxe și impozite neîncasate”.

Proiectul este încă în consultare publică.

