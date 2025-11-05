Prima pagină » Actualitate » Ministrul Justiției, prima reacție după eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea. Ce spune oficialul despre recuperarea prejudiciilor

Ministrul Justiției, prima reacție după eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea. Ce spune oficialul despre recuperarea prejudiciilor

Mara Răducanu
05 nov. 2025, 12:44, Actualitate
Ministrul Justiției, prima reacție după eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea. Ce spune oficialul despre recuperarea prejudiciilor

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a avut o primă reacție, după ce Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate. „Dacă legea impune să se recupereze aceste prejudicii, trebuie categoric să fie recuperate”, a mai spus Radu Marinescu.

Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție

Decizia a fost luată în urma unei decizii a Instanței Supreme condusă de Lia Savonea, pe o procedură extraordinară de atac. În aceasta speță apare și numele lui Darius Vâlcov, fost ministru al Finanțelor, iar surse judiciare au explicat pentru GÂNDUL de ce fostul ministru de Finanțe rămâne în închisoare.

„A fost exercitată o cale extraordinară de atac, o cale extraordinară de atac a recursului în casație care poate viza hotărâri definitive. Asta ca să se înțeleagă puțin referitor la ceea ce dumneavostră ați menționat că exista o hotărâre definitivă. Această cale extraordinară de atac nu prevedea până la decizia a Curții Constituționale 50 din 2025 posibilitatea ca și inculpatul să se plângă de faptul că nu i s-a încetat, în mod greșit, nu i s-a încetat procesul penal pentru că intervenise prescripția.

Putea doar segmentul public, adică Ministerul Public, să invoce faptul că în mod greșit s-a încetat procesul. Vreau să vă explic care e contextul strict juridic al demersurilor. Repet, nu le comentez substanța pentru că nu o cunosc. Este o instanță de judecată și în substanța asta nu pot să o comentez”, a spus Radu Marinescu la Digi24.

Ionuț Costea, localizat de jurnaliștii Gândul în Istanbul

Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, dat în urmărire internațională, a fost localizat în luna februarie 2025 de reporterii GÂNDUL în Istanbul, acolo unde nici Interpolul nu a reușit să-l repereze, în urma unei investigații desfășurate. (Articolul integral AICI)

Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei pentru Costea, după ce a fost prins la Istanbul, pe 5 februarie 2025. Autoritățile române au colaborat cu cele turce pentru a-l localiza și a începe procedurile de extrădare.

„Instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare”

Reamintim că, în luna mai 2023, Ionuț Costea a fost condamnat pentru complicitate la luare de mită într-un dosar de corupție legat de lucrările la calea ferată București-Constanța. În același dosar a fost condamnat și fostul ministru al Finanțelor, Sebastian Vlădescu.

„Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate în urma constatării prescripției răspunderii penale sunt o consecință a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curții Constituționale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de șanse și accesul efectiv la Justiție.

În același timp, decide clar că modificările procedurale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente. Instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare. Este important de subliniat că decizia CCR afectează doar aspectul penal al cauzelor vizate, obligațiile civile și măsurile de confiscare dispuse rămânând
valabile, astfel încât interesul public în repararea prejudiciilor este asigurat”, se arată în comunicatul transmis de Instanța Supremă pe această speță.

Cât trebuie să plătească Vlădescu, Costea și Darius Vâlcov

1. În dosarul nr. 1946/1/2023* – inculpații Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea rămân să plătească:

a) sumele de 3.990.248,60 lei și de 65.000 Euro, prejudiciu reținut în sarcina lui Sebastian Vlădescu, și confiscarea specială a sumei de 2.177.000 euro de la același inculpat;

b) sumele de 3.121.328,41 lei și de 1.919.900 Euro, prejudiciu reținut în sarcina lui Mircea Ionuț Costea;

Totodată, au fost menținute măsurile asiguratorii instituite până la concurența sumelor confiscate, rezultând că masurile civile dispuse totalizează 7.111.577,01 RON și 4.161.9000 Euro.

