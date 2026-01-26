Prima pagină » Actualitate » A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani de ispășit din cei 22 de ani la Rahova. Cum a reușit evadarea

Adina Anghelescu
26 ian. 2026, 12:31, Actualitate
Încarcerat în Penitenciarul Rahova pentru 22 de ani și 10 luni, după ce Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv, în 2017, Abdullah Atas,un cetățean de naționalitate turcă, încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, nu a mai revenit în penitenciar, după ce a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026. 

Potrivit surselor Gândul, bărbatul primise invoirea pe data de 23, pentru trei zile. La baza învoirii, afirmă sursele, au stat aceste motivații: Implicare în activități productive și de reintegrare, acesta fiind selectat la Clubul Central de Activități al penitenciarului, unde făcea parte din trupa de teatru și realiza brățări manuale. De asemenea, sursele noastre au dezvăluit că Abdullah Atas era la a cincea permisie.

“Regele veiozelor” a evadat din penitenciar

Bărbatul ar fi trebuit să se întoarcă în penitenciar în acestă dimineață, însă nu a mai apărut, iar în jurul orei 10 a fost pornită alarma pentru căutarea acestuia. În aceste momente, bărbatul este dat în urmărire, după ce au fost demarate verificări la domiciliul acestuia, însă fără a fi găsit.

La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar.

Bărbatul în cauză a fost căutat la domiciliu (oraș Voluntari) fără a fi găsit.

Au fost demarate verificări, pentru localizarea bărbatului”, se arată comunicatul emis de autorități.

Abdullah Atas, închis după ce l-a omorât pe Gheorghe Ionescu în 2015

Abdullah Ataș se află în spatele gratiilor după ce, în anul 2015, l-a călcat cu mașina pe polițistul Gheorghe Ionescu, supranumit ”Dulăul de la Rutieră”, iar medicii, din nefericire, nu i-au mai putut salva viața.

Accidentul a avut loc în data de 2 august 2015, în jurul orei 03.30, în zona intersecţiei Străzii Nicolae Caramfil cu Şoseaua Pipera. ”Dulăul” se afla în zonă împreună cu alţi agenţi, pentru un control în trafic și, potrivit procurorilor, i-a făcut semn lui Abdullah Ataş să oprească.

Inițial, bărbatul s-a conformat și a încetinit, însă în momentul în care a ajuns în dreptul polițistului a apăsat pedala de accelerație şi l-a lovit. Poliţistul a rămas pe capotă aproximativ 400 de metri, apoi a fost aruncat pe şosea.

În urma cercetărilor s-a stabilit că ”Regele veiozelor” avea o alcoolemie de 1,65 şi mergea cu o viteză de 180 – 200 km/h. După ce l-a lovit pe agent, Ataş a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins la scurt timp.

