Prima pagină » Actualitate » Ministrul Sănătăţii a anunțat că sunt 350 de pacienţi internaţi în cele cinci spitale din judeţul Prahova, care nu au apă

Ministrul Sănătăţii a anunțat că sunt 350 de pacienţi internaţi în cele cinci spitale din judeţul Prahova, care nu au apă

04 dec. 2025, 18:17, Actualitate
Ministrul Sănătăţii a anunțat că sunt 350 de pacienţi internaţi în cele cinci spitale din judeţul Prahova, care nu au apă
susra foto: Mediafaxfoto

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a precizat, joi, în cele cinci spitale din judeţul Prahova care nu au apă sunt internaţi în total 350 de pacienţi. Pacienții nu necesită intervenţii chirurgicale. De două ori pe zi autorităţile sanitare iau probe de apă şi de pe suprafeţe, iar ISU alimentează unităţile cu apă din cisterne.

În momentul de faţă, în judeţul Prahova, sunt cinci spitale la care nu se furnizează apă potabilă. Internările sunt sistate încă de luni în aceste unităţi sanitare. Cumulat în cele 5 spitale sunt 350 de pacienţi internaţi în momentul de faţă, dar pacienţi nechirurgicali sau pacienţi care nu necesită intervenţii invazive. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a alimentat în toată această perioadă spitalele cu apă menajeră şi cu apă potabilă prin cisterne. Suplimentar, fiecare pacient şi fiecare personal medical a primit apă îmbuteliată din rezerva de stat la dispoziţia guvernului”, a declarat joi, la Iaşi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Minsistrul a precizat că Direcţia de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat Prahova monitorizează de două ori pe zi probe microbiologice din apă şi din unitatea sanitară de pe suprafeţe de la pacienţi.

”Este monitorizată încărcătura microbiană. Facem acest lucru pentru a evita o creştere a acesteia şi sigur a unui eveniment epidemiologic nedorit”, a spus ministrul.

Alexandru Rogobete a mai spus că Spitalul Judeţean din Ploieşti preia toate urgenţele din judeţ.

”La Ministerul Sănătăţii am organizat încă de marţi acea celulă de criză, de urgenţă, în care am inclus spitalele mari din Bucureşti care au rezervat paturi atât în zona chirurgicală cât şi în zona nechirurgicală, plus Spitalul de Copii, Spitalul Grigore Alexandrescu, în cazul în care este nevoie de un transfer masiv cu un număr mare de pacienţi din judeţul Prahova. Sigur funcţionăm într-o stare de alertă de sănătate publică în întreg judeţul, atât din cauza sistării internărilor în cele 5 unităţi sanitare, cât şi din cauza riscului epidemiologic pe care îl avem”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Ministrul a afirmat că, până în prezent, nu a fost nevoie să fie transferaţi pacienţi către Bucureşti.

Urgenţele din Prahova au fost rezolvate de către Spitalul Judeţean. La Bucureşti s-au transferat în mod constant cele care nu se pot rezolva în Spitalul Judeţean, dar nu am transferat pacienţi multipli şi nu am avut până astăzi risc şi încărcătură microbiologică crescută. Din acest motiv mi-am dorit monitorizăm zilnic, de două ori pe zi, dimineaţa şi seara, în toate cele cinci spitale, pentru a sesiza cea mai fină modificare şi pentru a interveni şi pentru a preveni până la urmă un dezastru epidemiologic”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

Autorul recomandă:

Criza Apei. Toți Știau. Audierile cu scandal din Parlament s-au terminat cu un mare semnal de alarmă din partea specialiștilor: Acest lucru se va întâmpla la toate barajele/ Ne vom confrunta cu această problemă la nivel de țară”! Lucrările la Paltinu se reiau în 2026

Recomandarea video

Citește și

Ilie Bolojan și-a luat concubina în vizită oficială, în Austria. Cei doi și-au făcut apariția, de mână, la ambasada României din Viena. Este prima dată când premierul și partenera apar împreună la un eveniment extern
19:12
Ilie Bolojan și-a luat concubina în vizită oficială, în Austria. Cei doi și-au făcut apariția, de mână, la ambasada României din Viena. Este prima dată când premierul și partenera apar împreună la un eveniment extern
EXTERNE Reacția unui belgian care a mâncat ciorbă de burtă, de perișoare și de fasole în singurul local românesc din Limburg
19:12
Reacția unui belgian care a mâncat ciorbă de burtă, de perișoare și de fasole în singurul local românesc din Limburg
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 4 decembrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro, la Joker – categoria I
18:48
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 4 decembrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro, la Joker – categoria I
EXTERNE Un polițist rutier robot dirijează traficul într-un oraș din China. ”Imediat a remarcat și m-a atenționat”
18:45
Un polițist rutier robot dirijează traficul într-un oraș din China. ”Imediat a remarcat și m-a atenționat”
INEDIT Marcela și-a transformat viața într-un experiment. A cheltuit peste 100.000 de dolari pentru a rămâne tânără cât mai mult timp: „Sunt ca un vampir”
17:44
Marcela și-a transformat viața într-un experiment. A cheltuit peste 100.000 de dolari pentru a rămâne tânără cât mai mult timp: „Sunt ca un vampir”
VIDEO Gala Mari Sportivi ProSport 2025 a premiat medalia de aur obținută de echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai
17:18
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 a premiat medalia de aur obținută de echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai
Mediafax
Incredibilul tren de mare viteză care leagă două dintre cele mai frumoase orașe din Europa
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
Primele IMAGINI de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Unde se poate vota la alegerile locale de duminică. Precizările AEP
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Un bazin roman monumental, ascuns timp de 2.000 de ani, a fost dezgropat lângă Roma
ULTIMA ORĂ Washingtonul suspendă o parte din sancțiunile împotriva gigantului petrolier rus Lukoil. Sunt vizate și benzinăriile din România
18:47
Washingtonul suspendă o parte din sancțiunile împotriva gigantului petrolier rus Lukoil. Sunt vizate și benzinăriile din România
Press Release: The concept of the DraculaLand project is being launched in Romania – a private investment of over EUR 1 billion
18:27
Press Release: The concept of the DraculaLand project is being launched in Romania – a private investment of over EUR 1 billion
EXCLUSIV Eugen Teodorovici explică de ce s-a retras din cursa pentru PMB. Ce a negociat fostul ministru de Finanțe cu Daniel Băluță
18:18
Eugen Teodorovici explică de ce s-a retras din cursa pentru PMB. Ce a negociat fostul ministru de Finanțe cu Daniel Băluță
INFRASTRUCTURĂ Magistrala M4, radiografia unuia dintre cele mai importante proiecte din Capitală. 14 stații și o investiție de miliarde din fonduri nerambursabile
18:14
Magistrala M4, radiografia unuia dintre cele mai importante proiecte din Capitală. 14 stații și o investiție de miliarde din fonduri nerambursabile
SPORT Euro 2026 la HANDBAL masculin începe curând! Ce lot a stabilit George Buricea
18:13
Euro 2026 la HANDBAL masculin începe curând! Ce lot a stabilit George Buricea
Mai avem parchete în țara asta? Cine și pentru ce ar trebui anchetat în cazul crizei de apă și dezastrul preconizat, dar nesoluționat!
18:04
Mai avem parchete în țara asta? Cine și pentru ce ar trebui anchetat în cazul crizei de apă și dezastrul preconizat, dar nesoluționat!

Cele mai noi