Ministrul Sănătăţii a anunțat că sunt 350 de pacienţi internaţi în cele cinci spitale din judeţul Prahova, care nu au apă

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a precizat, joi, că în cele cinci spitale din judeţul Prahova care nu au apă sunt internaţi în total 350 de pacienţi. Pacienții nu necesită intervenţii chirurgicale. De două ori pe zi autorităţile sanitare iau probe de apă şi de pe suprafeţe, iar ISU alimentează unităţile cu apă din cisterne.

”În momentul de faţă, în judeţul Prahova, sunt cinci spitale la care nu se furnizează apă potabilă. Internările sunt sistate încă de luni în aceste unităţi sanitare. Cumulat în cele 5 spitale sunt 350 de pacienţi internaţi în momentul de faţă, dar pacienţi nechirurgicali sau pacienţi care nu necesită intervenţii invazive. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a alimentat în toată această perioadă spitalele cu apă menajeră şi cu apă potabilă prin cisterne. Suplimentar, fiecare pacient şi fiecare personal medical a primit apă îmbuteliată din rezerva de stat la dispoziţia guvernului”, a declarat joi, la Iaşi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Minsistrul a precizat că Direcţia de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat Prahova monitorizează de două ori pe zi probe microbiologice din apă şi din unitatea sanitară de pe suprafeţe de la pacienţi.

”Este monitorizată încărcătura microbiană. Facem acest lucru pentru a evita o creştere a acesteia şi sigur a unui eveniment epidemiologic nedorit”, a spus ministrul.

Alexandru Rogobete a mai spus că Spitalul Judeţean din Ploieşti preia toate urgenţele din judeţ.

”La Ministerul Sănătăţii am organizat încă de marţi acea celulă de criză, de urgenţă, în care am inclus spitalele mari din Bucureşti care au rezervat paturi atât în zona chirurgicală cât şi în zona nechirurgicală, plus Spitalul de Copii, Spitalul Grigore Alexandrescu, în cazul în care este nevoie de un transfer masiv cu un număr mare de pacienţi din judeţul Prahova. Sigur că funcţionăm într-o stare de alertă de sănătate publică în întreg judeţul, atât din cauza sistării internărilor în cele 5 unităţi sanitare, cât şi din cauza riscului epidemiologic pe care îl avem”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Ministrul a afirmat că, până în prezent, nu a fost nevoie să fie transferaţi pacienţi către Bucureşti.

”Urgenţele din Prahova au fost rezolvate de către Spitalul Judeţean. La Bucureşti s-au transferat în mod constant cele care nu se pot rezolva în Spitalul Judeţean, dar nu am transferat pacienţi multipli şi nu am avut până astăzi risc şi încărcătură microbiologică crescută. Din acest motiv mi-am dorit să monitorizăm zilnic, de două ori pe zi, dimineaţa şi seara, în toate cele cinci spitale, pentru a sesiza cea mai fină modificare şi pentru a interveni şi pentru a preveni până la urmă un dezastru epidemiologic”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

