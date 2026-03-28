Invitat la Insider Politic, la Prima TV, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vorbit despre problemele pe care sistemul de sănătate îl întâmpină în era ChatGPT.

Rogobete a spus că are tot mai mulţi colegi care se confruntă deja cu influenţele nefaste ale ChtGPT în lumea medicală.

„Tot mai mulţi colegi au început să-mi spună că vin pacienţii deja cu diagnosticul pus de ChatGPT şi chiar devin recalcitranţi când medicul nu confirmă diagnosticul. Pentru orice ţine de medicină, recomand să ascultaţi sfatul profesioniştilor din sănătate!”, transmite ministrul Alexandru Rogobete.

Un alt fenoment îngrijorător este acela al lipsei vaccinării în rândul copiilor.

„Suntem pe primul loc în Europa la copii morţi de rujeolă şi pe ultimul loc la vaccinări contra rujeolei”

La nivelul anului septembrie 2024, România înregistra, conform datelor Institutului Naţional de Sănăătate Publică, 23 972 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 21 de decese.

Cazuri de rujeolă continuă să fie depistate în 2026. România a raportat 4.198 de cazuri de rujeolă pentru anul 2025, în scădere față de anul precedent, când au fost raportate peste 30.600 de cazuri.

Numărul de cazuri din România reprezintă aproximativ 55,5% din numărul total de cazuri din Uniunea Europeană, conform statisticilor INSP.

