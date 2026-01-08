Inteligența Artificială va analiza dosare medicale. Se lansează ChatGPT Health

OpenAI a anunțat un nou produs numit ChatGPT Health, care le permite utilizatorilor să conecteze în mod securizat dosarele medicale și aplicațiile de wellness la ChatGPT, pentru răspunsuri mai relevante și mai bine ancorate în datele personale de sănătate.

Compania subliniază că funcția nu este destinată diagnosticării sau tratamentului și nu înlocuiește consultația medicală, scrie Mediafax.

OpenAI vrea un loc în Big Pharma

Open AI susține că „GPT Health” urmărește să ajute la întrebări de zi cu zi – de la înțelegerea unor rezultate de analize și pregătirea pentru o vizită la medic, până la orientare în opțiuni de stil de viață sau asigurări, în funcție de istoricul și tiparele utilizatorului.

Noua funcție ChatGPT Health are o zonă dedicată în aplicație, unde fișierele, conversațiile și aplicațiile conectate sunt stocate separat de restul chat-urilor. De asemenea, compania afirmă că discuțiile din ChatGPT Health nu vor fi folosite pentru antrenarea modelelor sale de bază și că informațiile și „memoriile” din acest spațiu nu vor „curge” în afara lui.

Lansarea ChatGPT Health vine pe fondul unei extinderi a inițiativelor OpenAI în zona medicală. Compania a publicat anterior HealthBench, un benchmark pentru a evalua performanța modelelor IA în scenarii realiste de sănătate, definite împreună cu experți.

Într-un text publicat pe Substack, Fidji Simo, CEO of applications la OpenAI, a descris ChatGPT Health ca un pas spre transformarea ChatGPT într-un „super-asistent personal” care să sprijine utilizatorii cu informații și instrumente în mai multe zone ale vieții.

Când se lansează ChatGPT Health

OpenAI subliniază că „sute de milioane” de oameni adresează săptămânal întrebări despre sănătate și wellness în ChatGPT.

ChatGPT Health va fi disponibil inițial pentru un grup restrâns de utilizatori, care vor oferi feedback pentru rafinarea experienței, urmând ca accesul să fie extins în următoarele săptămâni.

