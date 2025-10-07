Ministrul Transporturilor anunță că structurile sunt pregătite să facă față situației meteorologice

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat că toate structurile subordonate sunt pregătire să intervină în orice moment, având în vedere situația meteorologică care a fost emisă. Totodată el a recomandat cetățenilor să respecte recomandările.

După ce meteorologii au emis cod roșu de ploi în vigoare din această seară de la ora 21, până miercuri la ora 15, ministrul Trasporturilor a venit cu un anunț referitor la structurile din subordinea ministerului pe care îl conduce.

El a anunțat că există o legătură permanentă cu toate instituțiile aflate în subordinea ministerului Transporturilor.

”Unităţile din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sunt pregătite pentru orice situaţie care poate apărea, având în vedere situaţia meteorologică din următoarele 24 de ore. Siguranţa oamenilor rămâne o prioritate pentru noi. În contextul codului roşu, emis de Administraţia Naţională de Meteorologie, sunt în permanentă legătură cu factorii responsabili din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., Metrorex, Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” Constanţa – S.A., Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa şi Autorităţii Navale Române”, anunţă, marţi seară, ministrul Ciprian Şerban.

Structurile Ministerului Transporturilor, pregătite pentru vremea meteo extremă

Ciprian Șerban a cerut structurilor să fie gata la orice oră pentru a interveni rapid și prompt, astfel încat activitățile de transport să se efectueze în siguranță pentru cetățeni.

”Echipele din teren sunt mobilizate, iar dispeceratele monitorizează în permanenţă situaţia din zonele vizate de fenomenele meteo extreme. Fac apel la toţi cetăţenii să urmeze recomandările autorităţilor, să evite deplasările care nu sunt urgente şi să se informeze doar din surse oficiale. Siguranţa oamenilor şi protejarea infrastructurii sunt prioritatea noastră absolute”, a mai transmis ministrul.

Cod roșu de ploi torențiale până miercuri la 15

Avertizarea de cod roșu a fost extinsă până miercuri la ora 15:00, judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat.