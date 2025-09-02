Ministrul Transporturilor anunță EXTINDEREA M2 pe tronsonul Pipera – Petricani: „Un pas concret spre un transport public modern”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat extinderea Magistralei 2 pe tronsonul Pipera – Petricani, în urma unui contract de colaborare dintre Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului, reprezentată de edilul Rareș Hopincă, și Metrorex.

Ciprian Șerban a transmis pe pagina de Facebook că a semnat contractul cu Primăria Sectorului 2 și Metrorex pentru extinderea Magistralei 2, cu 1,6 kilometri ce vor face legătură între zonele Pipera și Petricani. Costul proiectului este de 120 de milioane de euro din fonduri europene.

„Am semnat astăzi, alături de Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 și Mariana Miclăuș, director general Metrorex, protocolul de colaborare dintre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Primăria Sectorului 2 și Metrorex pentru extinderea Magistralei 2, pe tronsonul Pipera-Petricani.

Proiectul prevede prelungirea magistralei cu 1,6 km de cale dublă, incluzând două stații moderne. Se asigură, astfel, o legătură intermodală cu mijloace de transport de suprafață și reprezintă un angajament ferm al meu față de viitorul mobilității urbane din București.

Investiția este parte a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București–Ilfov, eligibilă pentru fonduri europene prin Programul Transport 2021–2027, iar costul este estimat la 120 milioane euro (fără TVA).

Obiectivele proiectului sunt:

reducerea timpilor de deplasare și descongestionarea traficului;

îmbunătățirea calității vieții prin reducerea poluării;

creșterea atractivității transportului public;

sprijinirea dezvoltării economice locale.