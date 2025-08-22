Prima pagină » Știri politice » Ministrul Transporturilor și premierul Bolojan, în VIZITĂ pe șantierul Autostrăzii Moldovei (A7): Întreaga autostradă va fi finalizată în august 2026

Ministrul Transporturilor și premierul Bolojan, în VIZITĂ pe șantierul Autostrăzii Moldovei (A7): Întreaga autostradă va fi finalizată în august 2026

Olga Borșcevschi
22 aug. 2025, 13:41, Știri politice
Ministrul Transporturilor și premierul Bolojan, în VIZITĂ pe șantierul Autostrăzii Moldovei (A7): Întreaga autostradă va fi finalizată în august 2026
Galerie Foto 13

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a vizitat vineri șantierul Autostrăzii Moldovei (A7), tronsonul Focșani-Bacău, alături de premierul Ilie Bolojan.

„Am verificat astăzi, alături de Prim Ministrul Ilie Bolojan, și constructorul român Dorinel Umbrarescu, UMB Grup, lucrările de pe șantierul Autostrăzii Moldovei (A7), tronsonul Focșani-Bacău. Toate loturile dintre Focșani și Pașcani, însumând circa 173 de kilometri, sunt construite de antreprenorul român UMB. Costurile estimate pentru aceste tronsoane se ridică la aproximativ 11 miliarde de lei, fără TVA. În prezent, lucrările pe cele șase șantiere active din această secțiune avansează într-un ritm susținut”, a scris Ciprian Șerban pe Facebook.

Potrivit sursei citate, până în prezent, peste 100 de kilometri din totalul de 319 km ai tronsonului Ploiești – Pașcani au fost deschiși circulației.

„Conform planificării, întreaga autostradă va fi finalizată și dată în folosință până în august 2026, permițând circulația neîntreruptă pe autostradă între București și Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 de kilometri.

Pentru respectarea termenului de finalizare, este esențial ca finanțarea prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să fie asigurată în mod constant pe întreaga durată a lucrărilor.

Odată finalizat, acest proiect de infrastructură va facilita deplasările rapide și sigure, contribuind semnificativ la dezvoltarea economică și conectivitatea regiunii”, a adăugat ministrul.

Foto: Facebook / Ciprian Constantin Șerban

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Autostrada Moldovei (A7), aproape de primele inaugurări. Cristian Pistol: „Sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația”

Dragoș Pîslaru spune că România primește bani, prin PNRR, pentru 5 loturi din A7, trei noi spitale și rețele de apă și canalizare

Citește și

POLITICĂ Un politician, profesor de Religie, a bătut și violat un copil de 14 ani. A candidat la primărie din partea PNL și PSD
14:24
Un politician, profesor de Religie, a bătut și violat un copil de 14 ani. A candidat la primărie din partea PNL și PSD
ECONOMIE Scădere peste așteptări a economiei Germaniei în trimestrul doi. Bundesbank se așteaptă la o STAGNARE în trimestrul trei
13:23
Scădere peste așteptări a economiei Germaniei în trimestrul doi. Bundesbank se așteaptă la o STAGNARE în trimestrul trei
EXCLUSIV O delegație americană este la București, în vizită la AEP. Ce face aici și ce investighează / Precizările Autorității
13:14
O delegație americană este la București, în vizită la AEP. Ce face aici și ce investighează / Precizările Autorității
EXCLUSIV Continuă seria numirilor politice în ministerele USR. Candidata care „a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă” tocmai a fost numită șefă la Fondurile Europene în Ministerul Mediului
12:51
Continuă seria numirilor politice în ministerele USR. Candidata care „a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă” tocmai a fost numită șefă la Fondurile Europene în Ministerul Mediului
POLITICĂ Romsilva a „plătit tribut” Ministerului Mediului, timp de 10 ani. A achitat costurile pentru șoferul și mașina ministrului
12:50
Romsilva a „plătit tribut” Ministerului Mediului, timp de 10 ani. A achitat costurile pentru șoferul și mașina ministrului
ACTUALITATE Ministerul Educației, precizări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre PROFESORII titulari rămân la aceleași școli
12:18
Ministerul Educației, precizări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre PROFESORII titulari rămân la aceleași școli
Mediafax
Judecătorii l-au lăsat în libertate pe multimilionarul român care A COMANDAT ASASINATE ÎN SERIE
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Vijelii și ploi în aproape toată țara. Zonele vizate de Cod portocaliu și galben
Click
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
Wowbiz
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Guvernul a aprobat noi modificări la pilonului II de pensii. Cum vor putea retrage românii banii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 100.000 de vehicule, respinse la ITP în primele 6 luni. Ce au pățit șoferii și ce s-a întâmplat cu mașinile defecte
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Evz.ro
Moda toamnei 2025: ce piese vestimentare domină sezonul
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
O profesoară de germană în vârstă de 44 de ani, a fost înjunghiată mortal de propriul soț! Totul s-a petrecut în Craiova, iar la venirea polițiștilor, ucigașul s-a aruncat de la etaj
RadioImpuls
Scene sfâșietoare la Craiova! Fetița de 11 ani și-a ținut mama de mână până în ultima clipă. După ce a fost înjunghiată de soț, femeia a implorat-o să fugă să se salveze. Care au fost ultimele ei cuvinte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
La 103 ani, Howard Tucker este cel mai în vârstă medic practicant