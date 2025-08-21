Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Aplicarea noilor tarife rutiere, reprogramată pentru 1 iulie 2026”

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a transmis că au fost aprobate, azi, 21 august, o serie de decizii importante și a anunțat că „aplicarea noilor tarife rutiere a fost reprogramată pentru 1 iulie 2026”.

„Transporturi mai eficiente, reglementări clare și proiecte concrete pentru infrastructura României Guvernul a aprobat azi, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, mai multe decizii importante concretizate prin acte normative care dezvoltă infrastructura, prevăd măsuri care fac drumurile mai sigure sau soluții concrete pentru modernizarea transporturilor în toată țara.”, a precizat oficialul pe Facebook.

Ministrul a menționat și câteva proiecte, aflate într-o fază importantă de evoluție și a adăugat că „modificările aduse regimului drumurilor răspund cerințelor aderării la Spațiul Schengen terestru”.

„Proiectul pentru drumul de legătură la DN 71, pe traseul Pucioasa–Fieni, intră într-o nouă etapă – prin declanșarea procedurilor de expropriere. O soluție necesară pentru reducerea blocajelor rutiere și îmbunătățirea accesului în zona urbană. Prin decizia privind deschiderea punctului de frontieră pe Aeroportul Tuzla, se creează premisele pentru extinderea operațiunilor aeriene internaționale în sud-estul țării, în sprijinul unor obiective economice strategice. Modificările aduse regimului drumurilor răspund atât cerințelor aderării la Spațiul Schengen terestru, cât și a nevoii de protejare a infrastructurii rutiere prin controale modernizate, sancțiuni mai ferme și reguli clare pentru transporturile agabaritice.”, a mai adăugat ministrul.

„Aplicarea noilor tarife rutiere a fost reprogramată pentru 1 iulie 2026”

„Pentru a menține coerența cu termenele asumate prin PNRR, aplicarea noilor tarife rutiere a fost reprogramată pentru 1 iulie 2026, în paralel cu implementarea sistemului electronic de taxare.

Toate aceste decizii reflectă o abordare consecventă, orientată spre soluții, responsabilitate și colaborare, coordonate clare pentru activitatea MTI.”, a mai anunțat Ciprian Șerban.

Foto: Facebook/ Ciprian Șerban

