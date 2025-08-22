PNRR, vaca de muls atât a statului, cât și a privaților. Concurența reclamă că dulapurile lui Șucu-Mobexpert sunt de 4 ori mai SCUMPE

Potrivit unei anchete ReporterIS, Consiliul Județean Iași a atribuit, în vara anului 2024, cinci contracte pentru dotarea cu mobilier a școlilor, creșelor și grădinițelor din județ, finanțate prin PNRR, în valoare totală de aproape 19 milioane de lei. Trei dintre loturi, însumând peste 11 milioane de lei, au fost câștigate de M&D Retail Pipera (Mobexpert), firma omului de afaceri Dan Șucu, iar două loturi, de 7,6 milioane de lei, de Socub Hanu Conachi din Galați.

Compararea prețurilor arată diferențe uriașe între ofertele celor două firme, pentru același tip de mobilier:

1.964 lei un dulap pentru jucării la M&D Retail Pipera (Mobexpert), de peste patru ori mai mult decât concurența (476 lei), Socub Galați

Mobexpert: 170 de lei un scăunel de plastic al cărui preț, pe site-urile de profil, e de doar 90 de lei luat la bucată, fără discount

Mobexpert: 1.234 lei un corp cu două dulapuri individuale pentru doi elevi față de 357 lei, adică de 3,4 ori mai mult decât a adus competitorul din Galați

În unele cazuri, diferențele au însemnat zeci de mii de lei în plus pentru mobilier identic, potrivit documentelor comparate între loturile adjudecate de cele două firme.

Deși a avut prețuri mai mici, Socub a fost depunctată la criteriul tehnic privind emisiile de formaldehidă, o substanță nocivă folosită la fabricarea mobilierului. Mobexpert a primit punctaj maxim pentru valori de 0,01 ppm, în timp ce Socub a fost notată cu 7,5 puncte pentru 0,02 ppm. Firma gălățeană a contestat evaluarea, susținând că ambele oferte ar fi trebuit punctate egal, dar Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins sesizarea pentru lipsa cauțiunii de 2%.

„Cred că în momentul ăla nu aveam bani de cauțiune. Mergea foarte prost”, a spus Costel Buca, administrator Socub.

Replica autorităților și a Mobexpert

Consiliul Județean Iași a transmis că punctajul s-a acordat pe baza documentelor și rapoartelor prezentate, fără să ofere clarificări suplimentare. CEO-ul Mobexpert, Adelina Badea, a precizat că partea tehnică privind emisiile este responsabilitatea producătorului de PAL și nu a comentat diferențele de preț față de concurență.

În final, cele 1.483 de săli de clasă și grupe din peste 100 de unități de învățământ au fost dotate cu mobilier. Însă ancheta arată că pentru unele produse statul a plătit prin PNRR de două până la patru ori mai mult față de ofertele mai ieftine din piață.

Anul trecut, M&D Retail Pipera a încheiat zeci de contracte pentru furnizare de mobilier cu autorități publice, multe fiind pe această componentă de PNRR. Valoarea cumulată a înțelegerilor este de ordinul zecilor de milioane de lei.

