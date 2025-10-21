Prima pagină » Actualitate » Ministrul Transporturilor îi ameninţă pe şefii CFR cu demiterea, dacă nu pornesc trenurile: „Mă văd nevoit să solicit măsuri împotriva ambilor”

Luiza Dobrescu
21 oct. 2025, 14:19, Actualitate
Şeful de la Transporturi îi ameninţă cu demiterea pe directorii CFR care au anunţat blocarea a peste 30 de trenuri, din cauza datoriilor înregistrate pentru neplata tarifului de utilizare a infrastructurii de căi ferate. 

Ioan Simu şi Traian Preoteasa sunt cei doi şefi vizaţi de ministrul iprian Şerban, cărora le transmite că ” nu au înțeles că principala lor obligație nu este să câștige bani în detrimentul serviciilor publice prestate”.

„Le cer, directorilor CFR Călători și CFR Infrastructură (CFR S.A.), să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiții normale.

În cazul în care nu vor găsi soluții prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor.

Situația creată este una cu impact social, iar eu, ca ministru, sunt obligat să iau decizii pentru cetățeni”, anunţă ministrul, pe facebook.

De asemenea, Ciăprian Şerban îi linişteşte cu faptul că datoria va fi achitată, având în vedere că deja s-au alocat CFR, prin ARF, 243 de milioane de lei.

„Trebuie să menționez că ARF (Autoritatea pentru Reformă Feroviară) a alocat deja pentru CFR Călători, pentru luna aceasta, 243 de milioane de lei. Această sumă este destinată inclusiv plății datoriilor de peste 70 de milioane de lei pe care CFR Călători le are acum față de CFR Infrastructură, administratorul infrastructurii feroviare.

Ca atare, Directorul General al CFR Călători, Traian Preoteasa, are, acum, posibilitatea să plătească această datorie și să stingă acest conflict care creează probleme, în primul rând călătorilor.

La rândul lui, Directorul General al CFR Infrastructură (CFR S.A.), Ion Simu, ar trebui să abordeze situația lucid astfel încât circulația trenurilor să nu fie întreruptă.”

Ministrul negociază pacea între cele două entităţi de stat, respectiv între cei doi directori, care n-au înţeles rolul lor în fruntea respectivelor companii.

„Chiar dacă managementul celor două Companii este selecționat în baza Ordonanței privind managementul corporativ (109/2011), directorii acestora trebuie să înțeleagă, în primul rând, rolul social al activităților pe care le prestează. Cred că cei doi nu au înțeles că principala lor obligație nu este să câștige bani în detrimentul serviciilor publice prestate.

Rolul lor este să ofere servicii publice de calitate și nu să se folosească de funcțiile pe care le dețin pentru răfuieli personale.

Ca ministru, nu voi tolera astfel de comportamente, iar cine nu înțelege că este în slujba cetățeanului va pleca acasă”, subliniază Ciprian Şerban.

