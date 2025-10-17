Prima pagină » EXCLUSIV » Până la „lista rușinii” cu datornicii la stat, dorită de Bolojan, GÂNDUL publică „lista rușinii” cu miniștrii Guvernului care își ascund averea. 4 de la PSD, 2 de la USR și 2 de la PNL

17 oct. 2025, 09:00, EXCLUSIV
Premierul Ilie Bolojan a cerut, încă de pe 8 august – adică acum mai bine de două luni – miniștrilor din subordine să-și publice pe site-ul Palatului Victoria declarațiile de avere și de interese. Vorbea atunci premierul despre un gest de „transparență” și „integritate” care stă la baza funcționării noului Guvern, în ciuda deciziei CCR.

După „listele rușinii” publicate de ANAF cu datornicii la stat și după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat o nouă listă cu primăriile care înregistrează plăți restante, Gândul prezintă „lista rușinii” cu miniștrii care nu și-au publicat declarațiile de avere și de interese pe site-ul Guvernului României, deși Ilie Bolojan cerea expres acest lucru după decizia CCR prin care era eliminată obligația demnitarilor de a-și publica aceste documente.

„Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declarațiilor de avere și de interese este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”, este declarația lui Bolojan din 8 august, potrivit unui comunicat al Palatului Victoria. (DETALII AICI)

8 miniștrii nu fiugurează cu declarațiile de avere și interese la vedere pe site-ul Guvernului

Să fi fost doar o strategie de imagine, în contextul mediatizării deciziei CCR de la acea vreme, a nou-instalatului Guvern Bolojan, sau un act în numele transparenței și al schimbării promise de premier?

Cert este că, la mai bine de două luni de la acel comunicat, pe site-ul Guvernului lipsesc declarațiile de avere și de interese ale 8 membri ai Cabinetului Bolojan. 4 de la PSD, 2 de la PNL și 2 de la USR.

Practic, 4 din cele 3 partide de guvernare au miniștri care nu s-au conformat „directivei” premierului Ilie Bolojan. Singurul partid ai cărui miniștri și-au publicat declarațiile de avere și de interese pe site-ul Guvernului este UDMR.

„Lista rușinii” cu miniștrii care nu și-au publicat declarațiile de avere și de interese până pe 16 octombrie 2025

  • Vicepremierul – Marian Neacșu (PSD)

  • Ministrul Finanțelor Publice – Alexandru Nazare (PNL)

  • Ministra de Externe – Oana Țoiu (USR)

  • Ministrul Justiției – Radu Marinescu (PSD)

  • Ministrul Educației – Daniel David (PNL)

  • Ministrul Agriculturii – Florin Barbu (PSD)

  • Ministra Mediului – Diana Buzoianu (USR)

  • Ministrul Energiei – Bogdan Ivan (PSD)

Exemple de bune practici. Miniștrii care și-au publicat declarațiile de avere

  • Premierul Ilie Bolojan (PNL)

  • Vicepremierul Tánczos Barna (UDMR)

  • Vicepremierul Cătălin Predoiu (PNL)

  • Vicepremierul Ionuț Moșteanu (USR)

  • Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete (PSD)

  • Ministrul Transporturilor – Ciprian Șerban (PSD)

  • Ministrul Fondurilor Europene – Dragoș Pîslaru

  • Ministrul Muncii – Petre Florin Manole (PSD)

  • Ministrul Economiei – Radu Miruță (USR)

  • Ministrul Dezvoltării – Cseke Attila (UDMR)

  • Ministrul Culturii – Demeter Andras (UDMR)

Reamintim că prin decizia Curții Constituționale nr. 297 din 29 mai 2025,  s-a constatat că publicarea declarațiilor de avere și de interese, conform Legii nr. 176/2010, poate încălca dreptul la viață intimă, familială și privată.

Gândul a întrebat-o public pe ministra Mediului. Ce a răspuns?

Sursa: gov.ro

După ședința de Guvern de joi, 16 octombrie, reporterul Gândul a întrebat-o, la briefingul de presă, despre absența celor două documente ale sale de pe site-ul Executivului. Ne-a răspuns că le-a transmis acum câteva săptămâni spre Cancelarie, deși acestea nu apar pe site.

„Eu am transmis-o. Nu știu mai departe. O să mă ocup și o să le zic să și publice. Chiar am transmis-o acum câteva săptămâni. Deci n-am absolut nimic de ascuns. O să le și zic să le publice”, a declarat Diana Buzoianu.

În apărarea ministrei USR a sărit și Ioana Dogioiu, purtătoare de cuvânt a Guvernului. A spus că „e posibil să fi fost o eroare de manevrare”. Ce manevrare, nu știm. Vorbim de mai bine de două luni de la anunțul premierului.

„O să întreb la nivelul Cancelariei, e posibil să fi fost o eroare de manevrare”, a fost reacția Ioanei Dogioiu la întrebarea Gândul. (DETALII AICI)

Foto: gov.ro

