Peste 30 de trenuri CFR Călători vor fi suspendate începând din această noapte. Măsura vine după ce compania de stat nu a plătit la timp banii pe care îi datorează pentru folosirea infrastructurii feroviare, potrivit ecomedia.

CFR Infrastructură, compania care administrează liniile de cale ferată, a anunțat că oprește temporar circulația mai multor trenuri CFR Călători.

Motivul? CFR Călători are restanțe de peste 100 de milioane de lei la plata tarifului pentru utilizarea infrastructurii, o taxă pe care trebuie să o achite pentru fiecare tren care circulă. Suspendarea intră în vigoare din această noapte și afectează trenuri Regio din mai multe zone ale țării

Dacă datoriile nu vor fi achitate, din 7 noiembrie urmează să fie suspendate și trenurile InterRegio, adică cele care leagă marile orașe.

În replică, CFR Infrastructură spune că măsura este una temporară și că trenurile vor fi repuse în circulație imediat ce restanțele vor fi aplicate. O situație asemănătoare a avut loc și în august, dar atunci CFR Călători a plătit parțial datoriile și a evitat suspendarea trenurilor.

Trenuri Regio suspendate începând cu 21.10.2025, ora 00:01

• R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur;

• R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur;

• R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur;

• R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur;

• R 8003: București Obor – Fetești;

• R 8005: București Obor – Constanța;

• R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur;

• R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur;

• R 3030: Brașov – București Nord;

• R 3029: București Nord Gr. B – Brașov;

• R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur;

• R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur;

• R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur;

• R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur;

• R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – București Nord și retur;

• R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur;

• R 4332: Satu Mare – Oradea;

• R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur;

• R 4502: Siculeni – Brașov;

• R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur;

• R 2441, R 2443: Târgu Mureș – Sibiu și retur;

• R 2445, R 2447: Teiuș – Târgu Mureș și retur;

• R 2560, R 2561: Mediaș – Sibiu și retur;

• R 2563: Sibiu – Sighișoara;

• R 2564: Beia Hm – Sibiu;

• R 2567, R 2568: Sibiu – Sighișoara și retur.

