Condițiile de iarnă extremă afectează inclusiv traficul feroviar. O serie de anulări de trenuri a fost decisă la solicitarea operatorilor feroviari, care au invocat condițiile meteorologice nefavorabile.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează publicul că, în contextul fenomenelor meteo adverse, operatorii de transport feroviar au solicitat anularea temporară a mai multor linii de tren. Deși neplăcută, măsură este menită să asigure siguranța circulației și integritatea infrastructurii feroviare.

Personalul de specialitate al CFR S.A. monitorizează permanent starea liniilor și a instalațiilor feroviare afectate și intervine operativ pentru remedierea eventualelor deficiențe, transmite instituția într-un comunicat de presă.

Trenuri anulate – 18 februarie 2026

Iată lista completă a destinațiilor feroviare anulate miercuri. Unele dintre ele, precum București Nord – Constanța, București Nord – Ploiești Vest sau Brașov – București Nord, sunt printre cele mai circulate și solicitate rute feroviare.

Magistrala 800 – București Nord ↔️ Constanța (Operator: SNTFC CFR Călători)

București Nord → Constanța: 16079 (05:30), 16083 (07:30), 16081 (06:30), 1608 (11:30), 1583 (10:35), 8001 (06:17)

Constanța → București Nord: 16078 (08:20), 16082 (12:30), 16080 (11:15), 1608 (15:25), 1586 (14:30), 8010 (14:20)

Magistrala 300 – București Nord ↔️ Brașov (Operator: SNTFC CFR Călători)

București Nord → Brașov: 535 (07:18), 3027 (16:37)

Brașov → București Nord: 534 (16:32)

Ploiești Vest → București Nord: 3022 (04:03)

București Nord Gr. B → Ploiești Vest: 3023 (07:55)

Dârste → București Nord: 1628 (04:42)

Alte distanțe afectate

Mizil → Brazi: 5072 (04:34)

Brazi → Buzău: 5071 (07:50)

București Nord → Ploiești Sud: 1571 (05:30)

Berești → Bârlad: 10323 (04:20) (Operator: Transferoviar Călători)

Bârlad → Berești: 10302 (05:55) (Operator: Transferoviar Călători)

București Nord → Suceava: 551 (06:28)

Suceava → Mărășești: 558 (16:30)

București Nord ↔️ Leu: 16099 (10:35), 12926 (12:12)

Trenuri operate de Regio Călători

Fetești → București Nord: 10182 (04:40)

București Nord → Fetești: 10181 (07:36)

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. monitorizează permanent infrastructura feroviară și menține echipele de intervenție în stare de operativitate. Vom informa publicul în cazul apariției unor situații care pot influența desfășurarea traficului feroviar, mai transmite compania de stat.

