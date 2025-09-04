Prima pagină » Actualitate » Minoră agresată sexual în Gara de Nord. Un bărbat de 55 de ani a fost reținut

04 sept. 2025, 12:43, Actualitate
Un bărbat a fost reținut de polițiștii din Capitală, fiind acuzat de agresiune sexuală săvârșită asupra unei minore în incinta unei gări din București. 

UPDATE ORA 13.30. Agresorul a fost identificat într-o persoană fără adăpost, stabilită în incinta Gării de Nord.

Miercuri, 3 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale au reținut un bărbat, în vârstă de 55 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Minora de 15 ani agresată este cetățean străin

Concret, pe data de 3 septembrie, polițiști din cadrul Biroului de Poliție Transporturi Feroviare, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au sesizat din oficiu că, în incinta unei gări feroviare din Capitală, un minor aflat într-o vizibilă stare de vulnerabilitate necesită sprijin. În urma discuțiilor purtate cu minora în vârstă de 15 ani, – cetățean străin, s-a confirmat faptul că aceasta ar fi fost agresată sexual. De menționat că minora era însoțită de mai multe persoane de cetățenie străină, printre care și un tânăr, în vârstă de 25 de ani, coordonator al grupului.

Imediat, polițiștii au demarat verificări, la scurt timp fiind depistat, în proximitate, un bărbat bănuit de comiterea faptei. Cazul a fost preluat de către Serviciul Agresiuni Sexuale. Cercetările efectuate arată că, la data de 3 septembrie 2025, în jurul orei 19.00, în timp ce minora se deplasa în incinta gării respective, suspectul ar fi atins-o, printr-un gest brutal, într-o zonă intimă. Ulterior, aceasta l-ar fi contactat telefonic pe însoțitorul ei, tânărul de 25 de ani deplasându-se la fața locului.

Agresiune sexuală într-o gară din Capitală. Bărbatul a fost reținut

În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală, mai arată oamenii legii. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Acuzația este cea a săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

