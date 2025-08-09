Minune la Strehaia! A ars o biserică și a scăpat doar Biblia

O biserică penticostală din Strehaia, Mehedinți, a ars din temelii, însă pompierii au găsit o Biblie neatinsă de flăcări.

„În această după-amiază, mai multe echipaje din cadrul Stației de Pompieri Strehaia au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de pe strada Republicii, în orașul Strehaia. Flăcările, alimentate de vânt, s-au extins rapid și au cuprins acoperișul bisericii aflate în imediata apropiere. Din fericire, nu au existat victime.

Pompierii au acționat contracronometru, luptându-se cu fumul dens și temperaturile ridicate pentru a limita pagubele și a proteja clădirile din jur.

Printre dărâmături și cenușă, în mijlocul obiectelor carbonizate, colegii noștri au descoperit o biblie neatinsă de flăcări. Paginile ei rămase intacte par să fi traversat focul ca prin minune, purtând mai departe cuvintele cu speranță”, transmit reprezentanții ISU Mehedinți.

Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit

Sursa citată mai transmite că „Într-o zi în care focul a distrus, acest semn a amintit tuturor că există lucruri pe care nici flăcările nu le pot atinge”.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit.