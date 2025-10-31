MIORLAU! Mâțele României, cele mai mândre din lume. Nordri, Mârtanul Norvegian de Pădure, n-a avut concurent la Campionatul Mondial Felin 2025

România a dominat Campionatul Mondial Felin 2025, desfășurat la ROMEXPO, impresionând participanți din 35 de țări. Mâțele românilor au cucerit toate categoriile, atrăgând atenția a peste 750 de participanți internaționali. Wild Forest’s Nordri, motanul Norvegian de Pădure născut în România, a fost desemnat cel mai frumos motan din lume și campion mondial. În 2024, Nordri câștigase titlul de Campion European, iar acum și-a confirmat supremația obținând titlul mondial.

La doar șapte luni, Wild Forest’s Quasar, fiul lui Nordri, a câștigat titlul de cel mai frumos motănel din lume. Victoria sa a adus premiul Elveției, țara în care Quasar locuiește în prezent.

Tatăl și fiul provin din aceeași felisă românească, RO*Wild Forest’s, renumită pentru pisicile sale premiate internațional. Tot în acest an, un alt fiu al lui Nordri, Wild Forest’s Prosecco, a cucerit Cupa Scandinaviei, competiție rezervată raselor Maine Coon și Siberiene.

Kira Kiralina, vedeta din Bucovina, și tomberonezii

Kira Kiralina, o pisică britanică albastră cu păr scurt din Bucovina, a câștigat categoria femele castrate. Tot din România, motănelul Spark a obținut titlul de Vicecampion Mondial la categoria „Pisici de casă”. Fără pedigree și readus la viață cu greu în secția UPU veterinară, Spark a devenit un simbol al speranței.

„Ca posesor de doi vagabonzi, Spark și Ken, vreau să zic că apreciez iniţiativa organizatorilor de a avea şi secţiunea: „pisica de casă” la o competiție atât de prestigioasă, cum e Campionatul Mondial Felin. E un mesaj clar, venit chiar din partea crescătorilor, că, şi pentru ei, adopţia este extrem de importantă”, a declarat jurnalista Sonia Simionov, notează adevarul.ro.

