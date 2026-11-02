Mirabela Grădinaru participă, marți, la lansarea campaniei pentru prima clinică integrată de diabet pediatric din România, alături de ministrul Sănătății

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, participă mâine, 3 noiembrie, la lansarea campaniei de construire a primei Clinici Universitare Integrate de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice pentru Copii din România. La eveniment va fi prezent și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Proiectul este realizat de Organizația Salvați Copiii România în parteneriat cu Spitalul Clinic CF2 și Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, iar evenimentul va avea loc în amfiteatrul Spitalului Clinic CF2, Bd. Mărăști nr. 63.

Mirabela Grădinaru s-a implicat activ într-o serie de evenimente axate pe siguranța online și sănătatea mintală a copiilor în mediul digital

Partenerea președintelui s-a implicat activ în 2026 într-o serie de conferințe și evenimente internaționale axate pe protecția, siguranța online și sănătatea mintală a copiilor în mediul digital. Mirabela Grădinaru a atras atenția, în nenumărate rânduri, asupra riscurilor utilizării excesive a tehnologiei și a subliniat că protejarea minorilor în mediul virtual necesită un efort colectiv, nu doar responsabilitatea părinților.

În luna seprembrie, aceasta a participat, la Chișinău, la o conferință internațională, sub titlul „Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării”, evenimentul a reunit lideri importanți, inclusiv pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Atunci, Mirabela Grădinaru a atras atenția că lumea digitală poate deveni extrem de dăunătoare în lipsa unor măsuri clare de protecție

Tot în septembrie, a participat la reuniuni la nivel înalt, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, dedicate impactului noilor tehnologii asupra educației și siguranței copiilor. Printre acestea s-a numărat și o întâlnire organizată la invitația Primei Doamne a Turciei, Emine Erdoğan, unde partenera lui Nicușor Dan a susținut că minorii au nevoie în mediul online de același nivel de grijă și reglementare ca în lumea reală.

Spre finalul lunii octombrie, aceasta a participat și la conferința „Sănătatea mintală în era digitală”, eveniment în cadrul căruia a subliniat că gestionarea timpului petrecut în fața ecranelor trebuie abordată prin ghidaj și consolidarea relațiilor de familie, nu doar prin interdicții stricte.