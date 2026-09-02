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Andrew Tate, în pragul unei noi inculpări în România. Avocatul spune că decizia procurorilor ar fi „iminentă”

Andrew Tate, în pragul unei noi inculpări în România. Avocatul spune că decizia procurorilor ar fi „iminentă”
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În urmă cu doar câteva zile, Andrew și Tristan Tate au cerut din nou eliberarea pe cauțiune din SUA. Solicitarea lor, în schimb, nu a fost admistă de judecătoare, motiv pentru care rămân în arest federal la Miami. Acum, Andrew Tate ar fi în pragul unei noi inculpări în România, iar avocatul spune că decizia procurorilor ar fi „iminentă”.

Andrew Tate ar putea fi inculpat din nou în România în următoarele zile, potrivit avocatului său. Apărătorul fraților Tate spune că procurorii ar urma să formuleze acuzațiile la începutul lunii septembrie. În prezent, Andrew și Tristan Tate sunt în detenție în Florida, în timp ce Marea Britanie solicită extrădarea lor, arată Mediafax.

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Andrew și Tristan Tate

Andrew Tate se află în pragul unei noi inculpări în România

Eugen Constantin Vidineac, avocatul fraților Tate în România, susține că o nouă inculpare a lui Andrew Tate ar fi „iminentă”. Într-un document depus marți la o instanță federală din Florida, acesta spune că procurorii români ar urma să formuleze acuzațiile la începutul lunii septembrie. Afirmația a fost făcută în cadrul demersurilor pentru eliberarea pe cauțiune a fraților Tate din detenția din SUA. Avocatul susține că lipsa unor întâlniri adecvate și confidențiale cu cei doi îi îngreunează pregătirea dosarelor din România.

Avocatul spune că dosarul conține un volum uriaș de probe. Sunt aproximativ 30 de terabiți de date, sute de ore de înregistrări și peste 112.000 de pagini. El susține că frații Tate trebuie să poată analiza direct materialele pentru a-și pregăti apărarea, arată sursa care citează Forbes.

Tristan Tate a fost inculpat în România în iunie, într-un dosar privind presupusa instigare la lovire sau alte violențe. Următorul termen este stabilit pentru 10 septembrie. Avocatul susține că detenția celor doi frați în Florida îngreunează pregătirea pentru această procedură. De altfel, cei doi frați au fost arestați în SUA în iulie, după ce Marea Britanie a formulat noi acuzații împotriva lor, inclusiv viol, trafic sexual și agresiune. Autoritățile britanice cer extrădarea celor doi, iar frații Tate au anunțat că vor contesta procedura. Ei neagă acuzațiile.

Frații Tate au fost inculpați în România în 2023 pentru trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat. În decembrie 2024, dosarul a fost retrimis la procurori din cauza unor nereguli. O nouă inculpare ar readuce cazul în atenție.

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